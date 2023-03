Instagram

Este miércoles 8 de marzo, Kiko Hernández volvía a 'Sálvame' tras pasar unos días en Nuevo York con Fran Antón. El colaborador, ante todas las preguntas de sus compañeros,. Hay que recordar que Kiko y Fran comparten obra de teatro llamada 'Las Troyanas', y desde entonces el colaborador hace muchísimos planes con la gente del teatro. Cosa que no tiene acostumbrados a sus compañeros de la televisión,Kiko Hernández llegaba al programa muy tranquilo y sobre todo con ganas de aclarar una cosa:. "Desde hace 2 años no soy tan feliz", le comentaba a Jorge Javier Vázquez . Cuando el presentador le preguntaba cómo ha pasado estos días en la ciudad que nunca duerme, Kiko, que sigue siendo muy firme con su vida privada, solo ha comentado que ha andado mucho y que su relación con Fran es solo amistad. "El viaje me lo regalaron y le pregunté si quería venir. Es un amigo y dije: 'Fran'. No voy a hablar de mi intimidad", pero sí que quería dejar claro que: "desde hace dos años decidí vivir mi vida y soy muy feliz.Ahora mismo soy amigo de esta persona".

"A día de hoy soy muy amigo de Fran Antón. Que el día de mañana surge algo más, puede surgir. Que el día de mañana no surge nada, pues no surge nada. Tengo la vida perfecta", se sinceraba el colaborador y sus compañeros se alegraban por él. Desde la muerte de Mila Ximénez, a Hernández se le complicó la vida y se le hacía dura. No era habitual en él hacer planes de ocio con amigos ni con familia. Prefería disfrutar de la intimidad de su casa pero ahora quiere vivir de otra manera.