En 'El programa de AR', lo mismo se habla de la noticia del día -Ana Obregón, madre de una niña por gestación subrogada-, que del día a día de la presentadora y los colaboradores. Terminando la sección de política del programa, Ana Rosa Quintana se despedía a sus compañeros hablando de la hora a la que llegaba cada uno al plató y si desayunaban antes de entrar en directo o no. Ha sido entonces, cuando Joaquín Prat ha desvelado que él no toma nada hasta mediodía porque practica el 'ayuno intermitente'. Una dieta, o estilo de vida, que cada vez tiene más seguidores y que consiste en no comer nada sólido durante determinadas horas al día. Una práctica que supone un descanso para el sistema digestivo y rompe el mito de hacer cinco comidas al día.

"Hago ayuno intermitente porque me mantiene la mente despierta", ha dicho Joaquín. Unas palabras que han sorprendido a la presentadora, que curiosa le ha preguntado: "¿Pero cuántas horas estás sin comer?". A lo que el copresentador le ha contestado: "Ceno y ya no tomo nada hasta mediodía. Eso sí, luego como aquí". Además, el presentador suele practicar de deporte varios días a la semana.

Ana Rosa prefiere el bocadillo de panceta

Patricia Pardo que escuchaba atentamente a sus compañeros mientras esperaba que le dieran paso para comenzar la sección de sucesos, se ha metido en el debate. "Yo estoy muy a favor del ayuno intermitente", ha dicho la periodista. Ana Rosa Quintanta miraba a sus copresentadores y decía entre risas: "Pues yo soy del bocadillo de panceta".

Joaquín Prat no es el único famos español que hace ayuno intermitente. Su compañero de 'Ya es mediodía', Miguel Ángel Nicolás, nos confesó hace un tiempo que llevaba años haciendo ayuno intermitente porque le va muy bien para su estado de ánimo. La actriz Elsa Pataky, el presentador Jorge Fernández y la modelo Ariadne Artiles, entre otros famosos, también son fans de esta dieta.