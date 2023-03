Ana Obregón ha sido madre, por gestación subrogada, a los 68 años. Una noticia que ha cogido por sorpresa a todos y que ha generado un gran debate. Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat han tratado la información, publicado por Hola, en 'El programa de AR' y, aunque en un principio, querían evitar dar su opinión, finalmente, ambos han puesto las cartas sobre la mesa. "Han cambiado las portadas en los medios digitales, por sorpendente, por desconocida y por polémica. Todos sabemos que Ana ha sufrido lo peor que ha sufrido una madre, y Lequio también como padre, y ella ha optado por una nueva maternidad", ha dicho Ana Rosa. A lo que uno de sus colaboradores, Fernando Garea, ha añadido: "Ha optado por comprarse un niño. Hay una mujer que ha tenido ese niño y Ana lo ha comprado, es un ejemplo terrible y algo que escapa de cualquier circunstancia moral y no hay que romantizarlo".

Joaquín Prat también se posicionaba. "Nadie puede entender el dolor de Ana si no ha pasado una situación similar. Debe ser terrible y muy difícil de gestionar. Pero, dicho esto, hay muchas formas de estar cerca de la infancia si has sufrido una pérdida así, como estar en una lista de casas de acogida, trabajar como voluntaria. Me parece un gesto de egoismo que vaya a Miami a por un niño", ha sentenciado el copresentador.

Ana Rosa rompía una lanza a favor de la actriz. "Lo que no hay duda que es una niña querida". Algo que Joaquín matizaba, diciendo: "Ana Obregón no ha sido madre, Ana va a ejercer de madre de una niña en cuyo futuro me da que no han pensado del todo. Ana Obregón ha pensado más en ella que en esa niña. La gestación subrogada no es para todos, sino para la gente que tiene dinero para pagarla".

Realmente el debate se ha generado por la edad de Ana Obregón. Algo de lo que sabe, y mucho, Ana Rosa, que se quedó embarazada de sus mellizos con 48 años. "Cuando me quedé embarazada fue horroroso, el debate que se generó por mi edad. Se decía de todo y mira, mis hjos ya tienen 19 años", ha dicho la presentadora. Joaquín Prat intervenía para especificar que ella tenía 20 años menos que Ana Obregón cuando nacieron Juan y Jaime y le ha recordado el gran debate que hubo entorno a su embarazo.

A lo largo del programa la noticia de la maternidad de Ana Obregón se ha convertido en tema a debate por los famosos que han recurrido a la gestación subrogada. Ana Rosa ha reconocido que no se atreve a tomar partido porque es un debate moral importante. Se ha puesto sobre la mesa la edad de Ana, el que no tenga pareja, el haber perdido a su hijo hace poco y otros temas relacionados con su maternidad.