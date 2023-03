Joaquín empezó su relación con Yolanda Bravo en 2009,pero, tras 12 años de relación, en 2022, la pareja decidió poner fin a su relación. "Bueno, son cosas que pasan en la vida.Yo no quería, bueno, nadie quiere. Pero te llevas un aprendizaje y lo llevas al presente y al futuro. Estoy empezando a sentirme cómodo con ello", decía en una entrevista con Jesús Calleja. Además, añadía: "Las cosas a veces no funcionan, ya me hubiese gustado a mí".