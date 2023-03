El periodismo no es la única pasión de Ana Rosa Quintana. La presentadora de 'El programa de AR' tiene verdadera fascinación por los zapatos. Su colección es inmensa y con modelos no aptos para todos los bolsillos. Es un complemento que tiene tan presente, que incluso ya ha pensado en ellos cuando "le pasé algo". En la tertulia de sucesos del programa, los colaboradores comentaban el misterio de la tumba del compositor Joaquín Gaztambide: su cuerpo no está y en su lugar había el de una mujer junto a unos zapatos rojos.

Gaztambide falleció en 1870, en Madrid, pero en 1921, el cuerpo del compositor fue traladado a su Tudela natal y se depositó en la capilla familiar de los Garbayo, donde estuvo hasta que en 1941 cuando se trasladó a un nicho del cementerio, a la espera de hacer un panteón. En 1955 se abrió el nicho con la idea de depositarlo en el proyectado panteón y fue entonces cuando saltó la sorpresa: dentro no estaba el cuerpo del compositor, sino el de una mujer, de avanzada edad, y unos zapatos rojos de tacón. Desde entonces el misterio sigue sin resolverse.

Los colaboradores destacaban lo llamativo de los zapatos rojos encontrados junto al cuerpo de la mujer y ha sido entonces cuando, Ana Rosa Quintana, haciendo alarde de su espontaneidad, ha dicho: "A mí, si me pasa algo, con zapatos rojos o azules. Es signo de distinción". Su comentario ha provocado las risas de los colaboradores, que la miraban con incredulidad.

No es nueva la pasión de Ana Rosa por los zapatos, a los que da el protagonismo en muchos de sus looks. En el pasado Black Friday, la presentadora confesó que el único capricho que se había dado era comprar unos zapatos. Según se ha rumoreado, la presentadora posee en torno a 100 pares de zapatos entre tacones, sandalias y botines. Y entre sus firmas favoritas están Valentino, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti y Aquazzura.