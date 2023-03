Es una mujer valiente y sin pelos en la lengua, pero lo cierto es que Vicky Martín Berrocal tiene una cara B, que ha mostrado sin tapujos en su nuevo libro: 'La felicidad no tiene talla ni edad'. Para presentarlo ha acudido a 'El Hormiguero' y allí ha hablado de todo, entre otras cosas, del peor momento de su infancia… “Para mí escribir este libro ha sido terapéutico. Cuando escribes sobre toda tu vida, te paras y te das cuenta de por qué eres así y de dónde vienes… Hoy se cómo soy y por qué me he enfrentado a la vida de esta manera. El libro está lleno de vivencias y cosas buenas, pero también cargadito de mucho miedo, de mucha inseguridad, de muchas lágrimas… A lo largo de mi vida he tenido muchos complejos. Nazco en una familia desestructurada, no recuerdo una imagen de mi padre en casa. Había un espacio de abandono porque, cuando el venía, mi madre se iba con él y yo me quedaba con los abuelos. Eso fue doloroso. Pero no juzgué nunca, era lo que me había tocado”.

Carlos Lopez ALvarez

Y Vicky lo explicó: “Él tenía una doble vida: una mujer en Huelva y otra en Madrid. Un día, cuando yo tenía ocho años vi a un niño idéntico a mí en la piscina del hotel que tenía mi padre en Punta Umbría. Lo conté y me sacaron rápidamente de la piscina. Y no recuerdo nada más. Años después me lo encuentro en una discoteca. Había un primo mío, se lo dije y me dijo que era mi hermano. Yo no sabía que tenía hermanos. Le pregunté a mi padre y me dijo que tenía tres hermanos más. Sin más explicaciones”, confesaba. Y remataba: “Entendí que esa era mi vida y la que él quería vivir. Yo no me metía. Luego me he dado cuenta de que he gestionado mal el amor por esto, porque hoy sé de dónde vengo, antes no”.



De ahí que repitiera en varias ocasiones que haya tenido problemas en el amor: “No he sabido gestionarlo. Cuando yo ya veía que me querían mucho, me aburría soberanamente. Pensaba que ese hombre me quería demasiado y yo ya no lo quería. Me quitaba de en medio. Hoy ya he aprendido a vivirlo de forma sana. Mi última relación fue así. Él me quería mucho y yo le quería más”. Igual que a su ex, Manuel Díaz, al que adora. ¿Pero cuál es el secreto de llevarse tan bien tras una separación y una hija en común? Me llevo muy bien con él y con su mujer. El secreto es que se te olvide lo malo que has vivido, no puedes cargar con eso. Viví cosas maravillosas con él y me quedé con eso. Y ahora me llevo también bien con el abuelo, que por fin, está presente… Yo recuerdo que cuando salía con Manuel, un día estaba hablando con él por teléfono y me quedé sin palabras, le dije: “¡está en mi casa tu padre!”

instagram

Pero Vicky también habló de sus miedos y los complejos que ha vivido a lo largo de su vida por culpa de su talla y del peso. “He vestido a muchas mujeres que se han desnudado de cuerpo y de alma, y me he dado cuenta de que no he encontrado a una sola mujer que esté satisfecha con su cuerpo. Y hay mujeres que nosotros admiramos muchísimo, y cuando la vistes ves que también tienen inseguridad. La misma que tenía yo. Recuerdo una Navidad ir con mi madre a por un vestido y en la tienda decir la dependienta “Para ella no tengo nada”. Que te llamen gorda te marca para siempre. De mayor no me lo han llamado pero he ido a un showroom y no ha habido vestidos para mí… Y me he quedado en casa llorando… Pero yo he llorado cuando he tenido una talla 46 y también cuando he tenido la 40. Y eso no puede ser. Hay que quererse”, remató.