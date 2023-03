Anita Matamoros ha hablado de sus planes de futuro y sobre la posibilidad de ser madre en los Premios Idolo. La hija de Kiko Matamoros acudió este jueves a la gala celebrada en honor a los creadores y que este segundo año que se celebran han estado salpicados por la polémica y las ausencias. Ana se ha convertido en una de las influencers más valoradas de este país y es que, a pesar de su corta edad, es toda una veterana en este rubro. Con tan solo 16 años comenzó su andadura en Instagram compartiendo fotos de sus 'otufits' y de lifestyle. Y aunque este año ella no ha estado en ninguna de las categorías, ha entregado el premios a TikToker del año a su compañera Lola Lolita.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Famosa desde la cuna, la hija de Makoke y Kiko Matamoros ha atendido a la prensa con su amabilidad característica y ha contestado a cada una de las preguntas que le han formulado, entre las que se encontraba si tenía ganas de ser madre. Aunque no es la primera vez que Anita Matamoros habla sobre sus planes de maternidad, esta vez se ha mostrado más sincera y contundente que nunca. "Me lo planteo pero un futuro. Ahora mismo me siento preparada pero creo que todavía no ha llegado el momento", explica la influencer.

Poco o nada se sabe de su actual pareja, el empresario Nacho Santandreu, ya que a diferencia de sus anteriores relaciones, en las que publicaba de vez en cuando fotografías juntos. Esta vez ha decidido mantener su relación fuera de sus redes sociales.