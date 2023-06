Kiko Matamoros ha creado una extensa familia: cinco hijos de dos matrimonios y dos nietos. Y desde el 2 de junio de 2023, tras dos matrimonios fallidos, está felizmente casado con la modelo e influencer Marta López Álamo. A continuación, repasamos el árbol genealógico de la familia Matamoros que como el clan Pantoja o la familia de Rocío Jurado son imprescindibles para la actualidad del mundo del corazón nacional.

Kiko Matamoros nació el 27 de diciembre de 1956, en Madrid. Conoció a Marián Flores, la hermana mayor de Mar Flores, porque el primer marido de Marián, que fue azafata del 'Un, dos, tres', era su compañero de piso. Tras el divorcio de la pareja, el colaborador de ‘Sálvame’ empezó a salir con Marián en 1979 y estuvieron juntos casi 20 años. En 1984, tras cinco años de relación, decidieron casarse por lo civil y pronto formaron una familia numerosa. Son padres de cuatro hijos: Lucía (1985), Diego (1986), Laura (1993) e Irene (1998). Se divorciaron en 1998 y su relación no es buena. Con sus cuatro hijos mayores, ha tenido una relación llena de altibajos como él mismo reconoció en el Puente de las Emociones en Honduras. "Hay algo que me avergüenza en mi vida, en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido", desveló entonces, aunque ahora tiene relación con los cuatro y vive con emoción su papel de abuelo ya que Laura ya le ha dado dos nietos: Matías y Benji.



Con quien no tiene relación Kiko Matamoros es con su hija menor, Anita, fruto de su relación con Makoke. El colaborador le envió un mensaje desde Honduras enterrando el hacha de guerra. "Lo único que espero es que mi hija sea feliz, que sepa que para quererla no tengo que tenerla al lado. La quiero como quiero a cualquier de mis hijos. Cuando necesite algo voy a estar ahí, quiera ella o no quiera ella. No la olvido, forma parte de mi vida y yo de la suya. La llevo en el corazón y todos los días me acuerdo de todos. Que lo sepa", afirmó emocionado.



Anita se posicionó del lado de su madre, Makoke, tras la polémica separación de sus padres y no tiene ningún tipo de relación con su progenitor. Kiko Matamoros y Makoke estuvieron casi 20 años juntos aunque no fue hasta 2016 cuando se casaron. Dos años después, en verano de 2018, rompieron su relación convirtiéndose en una de las rupturas más sonadas de los famosos. Tras el fin de su matrimonio, el colaborador salió con Cristina Pujol con quien mantuvo una relación de cuatro meses en 2019, hasta que él conoció a Marta López Álamo, la mujer de su vida según sus palabras. A pesar de la diferencia de edad, se llevan 41 años tienen planes de futuro: primero la boda, un sueño que cumplen este 2 de junio de 2023, y después ser padres. A continuación, repasamos el árbol genealógico de la familia Matamoros.