Paz Padilla ha disfrutado de una escapada muy especial rodeada de los suyos. Con la compañía de su hija, Anna Ferrer, la nueva presentadora de 'Déjate querer' ha realizado un viaje increíble a la otra punta del globo: Islandia. Allí están disfrutando del fin de semana en compañía de su gran amigo, el ilustrador Xoan Viqueira y el novio de Anna Ferrer, Mario Cristóbal, entre otras amistades. Una increíble aventura que están compartiendo a través de las redes sociales donde han dejado constancia en vídeo y fotos de todas las aventuras que están disfrutando en estos días.

Para poder disfrutar de todos los rincones del país, el grupo ha alquilado una caravana en la que han podido disfrutar de recónditos rincones como fiordos, glaciares o playas volcánicas. Además han tenido la oportunidad de ver la aurora boreal.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tanto Anna como Paz han destacado, muy abrigadas y con ropa técnica de montaña, el frío que están pasando y es que la temperatura máxima es de tan solo -9 grados. "Prometo no volver a quejarme del frío de Madrid nunca más. Esto es espectacular", ha escrito Anna.

La humorista está disfrutando al máximo de esta aventura en la que el frío les ha jugado malas pasadas. En la última ocasión, el grupo tuvo que resguardarse en una cueva para poder almorzar con el hornillo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Y es que Paz no es la única que está retransmitiendo en directo todo lo que ocurre durante su viaje a Islandia, sino que también lo hace Anna Ferrer que ha compartido algunas tiernas imágenes con su chico con quien lleva tan solo algunos meses.