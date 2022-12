Paz Padilla lleva dos días en las instalaciones de 'Mediaset España' y parece que su llegada no ha sido bien recibida. Este lunes, la presentadora publicaba en sus stories de Instagram la decoración navideña de los pasillos de Telecinco dando a entender que comienza un nuevo proyecto en la cadena que quiso apartarla. Recordemos que tras un fuerte encontronazo con Belén Esteban por el tema del coronavirus, Paz Padilla se alejó del mundo 'Sálvame' llegando a iniciar demandas con la empresa italiana por despido improcedente. El proceso se paró llegando a un acuerdo de contrato y parece que la paz, y nunca mejor dicho ha llegado.

Este martes 13 de diciembre, la gaditana ha coincidido en maquillaje con algunos de sus ex compañeros de programa. Exactamente Belén Esteban, Kiko Hernández y Rafa Mora coincidían con Paz llegando a crear una situación bastante incómoda. Belén Esteban no negaba la mayor, explicando a los espectadores que ella "saluda cuando entra a un sitio", algo que no habría hecho Paz: "Si no me saludan estando yo dentro, yo tampoco saludo". Su compañero Kiko Hernández tampoco se habría saludado con la presentadora, pero sí Rafa Mora.

Telecinco

Aunque parece que aún existe mal, la colaboradora ha dejado claro que ella no tiene ningún problema. "Quizás me hubiera gustado hablar con ella, le hubiera dicho que se ha equivocado, que aquí los enemigos no son la que se montó ese día en 'Sálvame', no me siento culpable de nada, defendí una situación que creí que tenía que defender", continuaba explicando Belén.

La presentadora de la tarde, María Patiño, le llamaba especialmente la atención que Paz Padilla no saludase a Kiko Hernández dado que fue uno de sus grandes apoyos en el programa. "Una persona que da mil entrevistas, que dice que solo está para dar amor y es un ser de luz, llega a maquillaje y no saluda a sus compañeros a los que ha dado amor 13 años", decía decepcionado el colaborador.