Yulen Pereira se ha pronunciado sobre la ruptura con Anabel Pantoja. 'Sálvame' comenzaba la semana con las primeras declaraciones de esgrimista sobre la que fue su chica. El programa trasladaba como enviado especial a Budapest a Pispi Estrada, para entrevistar al deportista. Yulen se encuentra en disputando el Grand Prix Budapest y hasta allí se ha acercado el colaborador para conocer más detalles sobre esta ruptura que ha dejado a todo el mundo sorprendido.

"Me encuentro con un Yulen distante y tenso. Cuando me vio se sorprendió", empezaba contando Pipi en Sálvame. Sin embargo, en un primer momento el esgrimista se mostró cordial y le dedico buenas palabras a Anabel: "Le deseo lo mejor. Ella ha sido muy importante en mi vida. Y no vamos a llevarnos mal", aseguraba Yulen ante las preguntas del periodista. Sin embargo, off the record el exsuperviviente ha mostrado otra versión de cómo vive la ruptura."Que digan que has sido infiel hace tres meses... Hay cosas que superan los límites", explicaba y negaba haber tenido algo con la modelo Melania Puntas. "Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos", decía. ¿Será que ha sido al revés?

En los Premios Ídolo se le preguntó a Anabel Pantoja sobre cómo estaba pasando estos complicados momentos y se la veía contenta y centrada en su trabajo. "Estoy bien, estoy animada y tranquila", contaba. Anabel Pantoja también charló con 'Sálvame' y le dejaba claro lo que quiere de verdad: "yo no necesito amor necesito encontrarme yo", afirmó dejando claro que, de momento, no está en sus planes volver a enamorarse.