Sabemos las frases con las que Yulen Pereira le comunicó su ruptura a Anabel Pantoja. Fue el pasado 5 de marzo cuando el programa 'Fiesta' anunciaba el fin de la relación entre la sobrina de Isabel Pantoja y el esgrimista que comenzaron su historia de amor en 'Supervivientes 2022'. En este espacio comentaban que fue una decisión unilateral del deportista y apuntaban que la causa podría ser una posible deslealtad por parte de Yulen. Mientras Anabel Pantoja se encuentra en Sevilla arropada por su familia y amigos y recibiendo el apoyo en la distancia de otros seres queridos como Belén Esteban, Yulen Pereira desmintió la supuesta deslealtad. "Dejad de inventaros las cosas por favor" fueron sus palabras.

En 'Sálvame' dieron más detalles de la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira, el esgrimista que enamoró a la colaboradora en 'Supervivientes 2022'. Fue Kike Calleja el que desveló que, el pasado 1 de marzo la pareja se reencontró tras la gira americana de Isabel Pantoja en la que estuvo la influencer. Su cita fue en un restaurante para comer y allí el esgrimista le dijo, textualmente: "No te he echado de menos, ya no siento lo mismo" y estas palabras fueron el detonante del fin de su relación. Además, José Antonio Avilés contó más datos de su ruptura.

Gtres

Según el colaborador de 'Sálvame', durante la gira americana de su tía, Anabel Pantoja 'pasó' bastante de Yulen aunque le felicitó públicamente por su medalla de bronce en el Mundial de Esgrima. Además, según Avilés, Yulen Pereira podría haber tenido celos de una persona del equipo de Isabel Pantoja que, durante la gira, ha compartido mucho tiempo con la influencer. José Antonio también comentó que, en ausencia de Anabel, Arelys habría aprovechado para malmeter en la relación entre el esgrimista y la prima de Kiko Rivera y que alguien oyó cómo el deportista le decía a su madre antes de partir a Honduras: "Tranquila, que cuando vuelvas la situación va a estar solucionada".

@belenestebanmenendez

El 'zasca' de Belén Esteban a Yulen Pereira

Belén Esteban, presente en el plató e íntima amiga de Anabel Pantoja, siempre apoyó el nuevo amor de su amiga y ha querido dejar claro que la sobrina de Isabel Pantoja, que también ha lanzado una pulla a su ex en redes, siempre apostó por su relación con Yulen Pereira. "¡Qué bonito que, con todos mis respetos a Yulen, des todo en una relación y cuando llegas te encuentras cosas que no te gustan" y ha revelado el consejo que le ha dado a su amiga. "A veces, es mejor estar sola que mal acompañada... Le he dicho que mire por ella", reveló.