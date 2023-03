Ana Mena era la invitada de este miércoles 15 de marzo en 'Planeta Calleja' y ha disfrutado como una niña pequeña. Jesús Calleja y la cantante viajaban hasta Tailandia y juntos han recorrido tanto sitios modernos como la profunda selva. Ana Mena se ha abierto en canal con el presentador y confesaba que llegar hasta dónde ha llegado le ha costado mucho sufrimiento. La cantante tuvo que irse al extranjero para encontrar notoriedad y ahora es una de las cantantes más queridas de nuestro país. "Llegó un fenómeno a España, que fue Operación Triunfo, que me reventó. Salieron muchos artistas jóvenes y era difícil tener tu hueco cuando llega ese tsunami. Tuve que sobrevivir a eso", contaba la joven.

A parte de abrirse en canal, ha disfrutado de muchas aventuras y tanto el presentador como los espectadores se han percatado que la artista es bastante perfeccionista. Mientras ascendía por una cuesta en mitad de la selva, Ana Mena casi se cae por no seguir bien las indicaciones de Calleja. Como el presentador le llamaba la atención y ella creía que lo estaba haciendo correctamente, la joven se sentía frustrada: "Tio, no quiero que pongáis esto", le decía a los cámaras.

Jesús Calleja insistió: "No pasa nada. Nadie nace aprendido". Fue entonces cuando Ana Mena brotó e hizo todo lo posible para boicotear ese momento de grabación. Al ser un espacio para toda la familia, la producción insiste en que los invitados y el propio presentador utilicen un lenguaje adecuado y Mena empezaba a decir palabras malsonantes para que no pudiese utilizar esa parte: "Caca, culo, pedo...", mientras Calleja le decía: "¡Como es de maligna! Ni a Belcebú se le ocurre esto. No se puede ser tan perfeccionista".