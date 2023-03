El 28 de febrero es un día de lo más importante para los andaluces, ya que es el Día de Andalucía y este año se ha convertido en un día mágico para dos grandes rostros conocidos de nuestro país. Hablamos de Rosario Flores y Alejandro Sanz, que han tenido el privilegio de ser otorgados con el título de "hijos predilectos de Cádiz". El cantante recogía muy emocionado su título de Hijo Predilecto de Cádiz, a la vez que la artista, que recogía el título para la persona más especial de su vida: su madre. Lola Flores recibía el título póstumo de Hija Predilecta de Cádiz y Rosario no podía estar más orgullosa de vivir este momento.

Rosario Flores se ha mostrado muy cariñosa con su amigo Alejandro Sanz durante todo el acto, demostrando que tienen una relación excelente desde hace años. Para la ocasión, la intérprete de 'No Dudaría' escogía un look elegante pero fiel a su estilo. La cantante ha lucido un precioso traje de dos piezas en color azul marino con escote corazón combinado con unas grandes solapas y botonadura frotal. Una elegante forma de llevar un escote. Lo que más ha llamado la atención de su outfit ha sido el precioso collar que le daba luz al look. Un maxi collar de flores mini en colores amarillos y naranjas con pequeños abalorios blancos en forma de perlas combinados con apliques metálicos.

Montse Amodeo

El look de Alejandro Sanz también se llevaba todas las miradas. Fiel a su estilo y muy combinado con su nuevo color de pelo, el artista lucía un traje de chaqueta en color gris claro combinado con camiseta y zapatos en negro.