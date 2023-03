Beatriz Rico nos desvela sus secretos en 'El test de los famosos'. Beatriz Rico ha hecho de todo –cine, teatro, televisión, conciertos…– y ahora lanza su segunda novela: 'Tú quédate conmigo... Yo me encargo de que merezca la pena' (Harper Collins), un texto sarcástico y conmovedor donde tira de autobiografía para contar cómo se vive en el mundo de la farándula. La actriz nos define su novela en tres palabras: irreverente, divertida y real.

Con más de media vida en los escenarios, Beatriz tiene una amplia experiencia en el mundo del espectáculo, de ahí que se haya lanzado a escribir una novelas de estas características. Su capítulo preferido del libro es el de 'la vidente' aunque cree que todos son muy divertidos. Aunque para ella este es su favorito porque cree que muchas personas como ella se pueden sentir identificadas.

Beatriz se siente muy identificada con el personaje principal de su novela. Aunque Rita es Miss España no actriz como ella tienen muchas cosas en común, como por ejemplo que las dos se ven involucradas en la farándula. "Hay muchas cosas mía en Rita y muchas cosas de Rita mías".

Beatriz Rico nos confiesa que su pasión por la escritura se remonta a su más tierna infancia. "Cuando era pequeña me dedicaba a escribir horas y horas, hacía grandes redacciones. Siempre fui de letras. En cambio las matemáticas no eran mi fuerte".

Consigue llegar a todo porque en vez de sumar, multiplica los días. "En vez de 24 horas, para mí los días tienen 48".