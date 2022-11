'Érase una vez... pero ya no'

Las historias de fantasía tienen siempre un encanto particular porque nos ofrecen un mundo nuevo de posibilidades que nos atrapan por la imposibilidad de vivirlas en la vida real. Eso es el atractivo de este tipo de producciones, que aunque sabemos que no son ciertas, nos embelesan mirando a la pantalla.Producida por Rafael Ley, María José Córdova, Andrea Toca y el propio Manolo Caro, Érase una vez…Pero ya no, es una producción de Noc Noc Cinema y cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan.

Ahora, en el presente, la llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el hechizo. La película recorre dos épocas de forma simultánea, una de entorno medieval, tratado con bastantes licencias de modernidad, color y fantasía, y otra emplazada en la actualidad.

Dónde se rodó 'Érase una vez... pero ya no'