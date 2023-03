No hay duda de que 'Sálvame' es un fenómeno televisivo. El programa lleva 13 años en antena sin parar entreteniendo a una audiencia muy elevada, y es que aunque pasen los años, el espacio se ha hecho dueño de las tardes gracias a su formato y a sus colaboradores. Uno de los personajes más relevantes de 'Sálvame' es sin duda Belén Esteban. La de Paracuellos está en el programa desde los inicios y su esencia sigue latente.

'Sálvame' es muy importante para la colaboradora y así se lo hacía saber al diario 'ElMundo' mediante una entrevista junto a su marido, Miguel Marcos. "Gracias a 'Sálvame' he podido desarrollar una carrera profesional que va mucho más allá del personaje de las revistas. He aprendido a escuchar, a entrevistar, a presentar y a entretener a millones de personas...", comenzaba explicando Belén de lo más orgullosa con su trabajo. Aunque el programa le ha dado muchísima felicidad, la colaboradora tiene claro que, como todo, tendrá un fin pero "no está cerca". "El fin de 'Sálvame' lo decide el público. No sé cuándo va a acabar, desde luego no ahora, pero cuando se acabe, acabaré yo también. Mientras siga, yo estaré, aunque tenga que venir con bastón".

Belén Esteban lleva, nada más y nada menos, que 25 años frente a las cámaras y se ha ganado a pulso un lugar protagonista en televisión. Este mes se hacía pública su renovación con un contrato de larga duración, algo que le hizo muy feliz. "Sálvame me ha dado la estabilidad de una familia. A nivel profesional, he tenido la suerte de parir junto a todos mis compañeros un programa que pasará a la historia. La mayor creación televisiva de este siglo. Sálvame te baja a la calle, es pura humanidad y es un espejo de nuestra sociedad. Es pura realidad. Por eso genera morbo y críticas".