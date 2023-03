Antonia Del' Atte, la ex de Alessandro Lequio, se encuentra en Miami disfrutando de unos días con su hijo y este miércoles 28 de marzo publicaba en su cuenta de Instagram un vídeo en dónde se le podía ver los planes tan entretenidos que tiene preparados para su estancia al otro lado del charco. Pero lo más sorprendente ha sido el contundante mensaje que ha escrito y que resulta desconcertante. "#Miamiopen disfrutando con mi hijo: the simple The Best @clem2leq, “un regalo De Dios”. Me gusta #miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas “patéticas e insoportables" y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia", eran exactamente las palabras que utilizaba la modelo en un vídeo donde enfoca el ambiente que hay en la pista mientras todos están atentos al partido del joven Carlos Alcaraz. ¿Qué ha querido transmitir Antonia Dell'Atte con estas palabras? ¿Se dirigía a alguien en particular? ¿Qué personalidad está en estos momentos en Miami?

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Es posible que fuera un mensaje dirigido a Ana Obregón que se encuentra en Miami en estos momentos ya que ha sido madre por gestación subrogada? Lo cierto es que la relación entre la modelo y Ana nunca ha sido buena. A la modelo se la conoce por muchas polémicas. Este pasado verano, volvía a la carga contra su ex Alessandro Lequio. "Me estoy desintoxicando de este mundo, he descubierto la falsedad y no quiero opinar. Me he alejado", decía la modelo, que era noticia por decir que nunca estuvo enamorada del italiano. Una declaración que aclaraba: "Se confundieron mis palabras, lo que quería decir es que cuando nos separamos yo ya no estaba enamorada. Se portó de manera muy violenta, de maltratador, yo me desenamoré. Cuando él se fue, yo no estaba enamorada". Antonia Dell'Atte y Alessandro Lequio estuvieron juntos diez años, entre 1987 y 1997, y fruto de su unión nació su único hijo, Clemente.