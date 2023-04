Este miércoles 12 de abril, el humorista Josep Ferre imitaba a la grandísima Antonia Dell’Atte. A la italiana le hacía tanta gracia que entraba en directo en 'Sálvame'. Aunque su llamada era para seguir la broma con el humorista, Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar preguntarle por toda la polémica que ha generada sobre Ana Obregón. Nada más salir la noticia del nacimiento de la pequeña Ana Sandra Lequio Obregón, la modelo publicaba unas palabras que hacía saltar las alarmas: "Me gusta #miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas "patéticas e insoportables" y sobretodo egoísta y egocentrismo… Huir siempre!! Mamma mia", eran las palabras de Antonia justo cuando Ana Obregón se hospeda en Miami con la bebé. Este miércoles ha aclarado que ella nunca se ha pronunciado sobre este tema y que nunca lo haría porque crecería más la polémica. "Si me tengo que pronunciar, explota la tercera guerra mundial".

Telecinco

"No tengo nada que añadir, no me he pronunciado ni me voy a pronunciar pero no se tienen que dar noticias falsas. El humorista ha dicho que Madrid es muy pequeño para encontrar persona patética. Ya está". Jorge Javier le ha preguntado a la modelo que si ha hablado del tema con su hijo y aunque tampoco ha querido pronunciarse, sí que ha dicho una frase muy contundente: "Siempre he protegido a mi hijo. Siempre, siempre, siempre. Si me llamas en privado te comentaré pero el ‘Deluxe’ me espera ¡Chao!. Tienes que saber que mi hijo sabe toda la verdad desde que cuando estaba en mi tripa, con mi hijo no hablo de toda la verdad y de toda una mentira que se ha construido en 33 años".