Parece que este miércoles 19 de marzo no se habla de otra cosa que no sea la nueva maternidad de Ana Obregón. A sus 68 años, la actriz ha decidido convertirse en madre por gestación subrogada, y hasta Miami ha tenido que viajar ya que en nuestro país es ilegal todo el tema del vientre de alquiler. Han pasado casi tres años de la muerte de su hijo Aless Lequio, una muerte que le ha marcado para el resto de su vida, al igual que la de sus padres. Tras la llegada de esta criatura, Ana Obregón declaraba en sus redes sociales que "ya nunca volverá a estar sola" y que "ha vuelto a vivir".

Está ha sido una noticia bomba en el mundo del corazón y en la sociedad en general, ya que abre un extenso debate moral. A pesar de ello, tanto los amigos de la actriz como la familia, se encuentran muy felices por verla tan ilusionada. Una de sus mejores amigas, y su representante, Susana Uribarri, no ha tardado en darle la enhorabuena por sus redes sociales: "Mi amor ya tengo una sobrina maravillosa. Volverá a tener un enorme sentido tu vida. Te quiero mi amor. Te mereces este grandísimo regalo de la vida". Y añadía: "Sin palabras. No he podido dormir por esta gran noticia. Ya sé los ojos de felicidad que tienes. Te regresaron las enormes ganas de mi vivir. Feliz con mi amada sobrina".

También, el mejor amigo de la bióloga, el relaciones públicas Raúl Castillo, ha reaccionado a la noticia: "Qué ganitas de veros mis princesas. Soy de las personas más felices del mundo ahora porque siempre tener una sobrina es maravilloso. Tengo muchos nervios y felicidad", decía por sus redes sociales. "Me enteré por ella y me hizo el hombre más feliz del mundo. Todos buscamos ser felices en esta vida (...) Yo respeto a todo el mundo. Lo importante es tener un corazón sano. Todo lo bueno para ella es bueno para mí", le comentaba a la prensa.