La decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Miami, a los 68 años, ha generado un enorme debate en la sociedad. Son multitud los frentes abiertos sobre la maternidad de la actriz. El edadismo, la explotación o no de la mujer gestaste... un sinfín de planteamientos morales que dividen a la sociedad. Multitud de famosos han expresado su opinión sobre la maternidad de la actriz. La última en pronunciarse ha sido Terelu, que se ha mostrado muy cauta a la hora de decir lo que piensa de esta decisión de Ana Obregón.



Antes de opinar, Terelu Campos explicaba en 'Sálvame' que está "confundida" desde que conoció la noticia dado el cariño que siente por la actriz." Hay momentos que pienso una cosa y al rato me la cuestiono a mí misma", explicaba la hija de María Teresa Campos. Para tener otro punto de vista, que no sea el de sus compañeros de trabajo, Terelu planteó la cuestión a un grupo de amigas para tener opiniones diferentes y saber qué opinan las personas que no se dedican a la televisión o que conocen de cerca a Ana Obregón.

Y es que su "preocupación" es que tiene un "especial afecto" por Ana y, desde este sentimiento y lo que han significado sus "momentos en la vida" con Ana, se siente "encorsetada" para pronunciarse.

"Me debato entre que deseo su absoluta felicidad pero apelo también a la responsabilidad que creo que hay que tener en una decisión tan importante como traer un hijo al mundo", explicaba la presentadora. Terelu no quiere hacerle daño a Ana Obregón con su opinión.

"Cree que no hace ni falta comentar lo buena madre que será Ana Obregón, pero no sé hasta qué punto un hijo tiene que vivir el deterioro de un padre producido por la vida", eran las palabras con las que Terelu zanjaba el debate.