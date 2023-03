La deportista no ha podido estar más en desacuerdo con la decisión de Ana, y le sorprendía mucho lo que ha hecho, aunque no la mencionaba directamente: "El tráfico de bebés en España está prohibido, por eso esta mujer ha tenido que ir hasta Estados Unidos para poder llevar a cabo esta ilegalidad. No acaba de ser madre, no. Acaba de comprar un bebé gracias a su estatus económico. Esta niña cuando tenga diez años tendrá una madre de casi 80. Hay cientos de niños en España, en casas de acogida e internados, esperando a que alguna familia les abra las puertas de su casa para tener una vida digna, una familia que le quiera y sobre todo recibir amor verdadero. Si lo que quieres es ser mamá o papá, y no puede ser de forma natural, adopta", decía tajante.