La decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Miami, a los 68 años, ha generado mucha expectación. Y una de las opiniones más esperadas era la de la Baronesa Thyssen. Muy amigas, ambas han utilizado el mismo método para cumplir su sueño de volver a convertirse en madres. La coleccionista de arte era una de las pioneras en nuestro país en utilizar esta técnica. Y como no ha querido dar la enhorabuena a su amiga después de convertirse en madre de una hija, de la que ya se ha desvelado el nombre completo y que es un homenaje a su hijo Áless Lequio.

En 2006, cuando la Baronesa Thyssen tenía 62 años, fue madre de gemelas a través de gestación subrogada. En su caso también fue necesario el trámite de la adopción al ser concebidas por una gestante mediante una doble donación de óvulo y esperma. Es decir, no había carga biológica de Carmen. No sabemos si será el caso o no de la actriz y presentadora. Y es que, como bien dejó claro Joaquín Prat, la única que puede arrojar más luz sobre su maternidad es Ana y si así lo quiere hacer cuando sea el momento.

Este viernes Carmen Cervera tenía una cita muy importante en la Costa Brava y no era otra que inaugurar un hotel en S’Agaró. Una propiedad que tenía y que ha convertido en hotel gracias al consejo de unos amigos.

Pau de la Calle

Tita Cervera quiso dejar claro a la prensa que ella no ha aconsejado en este proceso a Ana Obregón: "Yo no aconsejé nada. Somos amigas pero yo no he aconsejado nada a nadie. Naturalmente le ha mandado un mensaje, pero nada más. Le doy muchas felicidades y que sea muy feliz", expresó, tajante ante los medios allí presentes.