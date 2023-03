Tras el revuelo generado por la decisión de Ana Obregón de ser madre por gestación subrogada en Miami, a los 68 años, el debate está en el aire. Son multitud los frentes abiertos sobre la maternidad de la actriz. Aunque uno de los que más revuelo ha generado es la persona que filtró esta noticia. La bióloga defiende que las únicas tres personas que conocían su decisión eran sus dos hermanas Amalia y Celia y el padre de su hijo, Alesandro Lequio. Algo con el que el Conde no está de acuerdo, el italiano asegura que Ra y Susana Uribarri estaban al tanto. ¡Dejad de mentir!'', exclamaba.

Aunque en un principio el padre de Áless Lequio desveló que él conocía "todo" sobre la maternidad de Ana Obregón, al día siguiente mostraba una actitud totalmente opuesta e intentaba mantenerse al margen.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Este viernes, Joaquín Prat defendía a su compañero de 'El programa de Ana Rosa' y daba su opinión sobre la actitud de Lequio: "Creo que está empezando a desvelar detalles sobre esta historia y está esperando a que primero hable quien deba hablar, que es Ana Obregón". Joaquín Prat deja claro que Ana Obregón es la única que puede hablar sobre su hija, pues es la que única que tiene la verdad.

Además, el presentador está seguro de que la principal protagonista de esta historia se va a pronunciar en breve. "Estoy convencido de que Ana Obregón va a hablar porque hay muchas especulaciones sobre el tema que solo ella puede solucionar", sentenciaba.

Alessandro Lequio, entre la espada y la pared

Además, todo esto estaría sobrepasando a Alessandro Lequio pues se encuentra en una posición muy difícil, ya que no solo es algo que le afecta profesionalmente, también lo hace en el plano personal.

Según señala la revista Semana, fuentes cercana al colaborador de televisión señalan que se ve en "la obligación profesional de responder, pero a nivel personal es lo último que quiere hacer. Todo esto lo tiene muy cabreado".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Lo que más le afecta a Alessandro Lequio es que en determinados medios de comunicación y en redes sociales "se están dejando entrever e incluso aseverando cosas que le afectan personal y sentimentalmente y con las que tiene que lidiar".