Joaquín Cortés ha tenido que ser ingresado de urgencia en el hospital. El bailaor ha utilizado sus redes sociales para desvelar que lleva unos días hospitalizado en Madrid después de que se desvaneciera mientras jugaba con sus hijos Romeo y Leone. Desde la cama del hospital, el coreógrafo, que se encontraba inmerso en la gira de su nuevo espectáculo 'Esencia', ha dado detalles sobre su estado de salud y ha revelado que llevaba un tiempo sin encontrarse bien algo que ni su propia compañía conocía. "Hace semanas que empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza… Aún así estuve ensayando sin descanso semanas… y pude bailar en Madrid en el @teatro_real y en Barcelona en el @liceu_opera_barcelona… Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó… El otro día llegué a Madrid de la rueda de prensa de San Sebastián y al volver del aeropuerto a casa de nuevo empecé a toser pero esta vez le tuve que pedir a @monicamorenooficial que me cogiera el volante porque de pronto no veía nada… Moni cogió el volante en mitad de una curva..menos mal…fueron momentos de angustia, pero sólo duraron segundos, minutos", escribe desde la cama del hospital de Madrid en la que le están haciendo pruebas para descubrir su dolencia.

Joaquín Cortés explica que se desvaneció mientras jugaba con sus hijos y acudió a Urgencias. "Llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre. Desde entonces me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxigeno. Mañana me van a hacer una broncoscopia, y después me van a poner un holder durante horas o días… aún no lo sé. Así hasta que sepan que me está pasando… Agradezco a cada profesional de cada especialidad que esté indagando para saber el origen de los síncopes", escribe. El bailarín ha querido pedir disculpas a las personas que había comprado sus entradas para ver 'Esencia' en San Sebastián ya que el espectáculo tuvo que ser suspendido y confía en su pronta recuperación. "Solo me da esperanza pensar que si he bailado así de salvaje sin apenas oxígeno en sangre y con alguna infección en los pulmones… como bailaré cuando me recupere!💪🏼 Gracias a tod@s por vuestro cariño. Y confío que con el apoyo de Dios al final, todo esté bien… Sólo me duele llevar días sin ver a mis niños. Un abrazo. Todo va a salir bien", explica.

Gtres

Joaquín Cortés ha recibido muchos mensajes de ánimo por su pronta recuperación como el de Roberto Leal o Hiba Abouk. "Ánimo, amigo. No conozco a nadie que le ponga más pasión a su trabajo. En nada estarás de nuevo disfrutando. Un abrazo enorme", escribió el presentador. "Mucho ánimo @joaquincortesworld ❤️ Te vas a recuperar muy pronto, vas a tener a tus niños de nuevo entre tus brazos y nos vas a deleitar con tu arte!", fueron las palabras de la actriz que hace unos días confirmó su separación de Achraf Hakimi, padre de sus hijos.