Otro de los actores turcos más internacionales del momento. Kerem Bürsin ha visitado España en varias ocasiones y planea algunos proyectos en nuestro país. Tiene 35 años y fue pareja de Serenay Sarikaya (Medcezir) durante cuatro años y ha dado mucho que hablar con su romance junto a Hande Erçel, con la que compartió protagonismo en Love is in the air, y que duró un año. En España ya era conocido antes de que llegara la primera y única ficción que se ha emitido en nuestro país protagonizada por él.