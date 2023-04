El Tribunal Supremo ha ratificado las sentencias en el caso de la muerte de Dani Menjíbar. El ex concursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' falleció el pasado 11 de julio de 2020 en una zona de ocio de Torrent (Valencia), a causa de dos puñaladas, una de ellas en el corazón. Según la sentencia los acusados le habían perseguido tras haber tenido unas palabras con él en una discoteca.

La Sala de lo Penal ha desestimado los recursos de Francisco H. y Antonio M. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, ratificando la condena a 17 años que había impuesto el tribunal. Aunque han sido dos los condenados, no fueron los únicos implicados pues actuaron junto con otros dos que en aquel momento eran menores de edad por lo que han tenido un procedimiento paralelo en el Juzgado de Menores.

Todo ocurrió durante la madrugada cuando los cinco coincidieron en un bar de la zona de Torrent. Según la sentencia, la víctima y sus agresores "cruzaron unas palabras" y aunque no queda acreditado el origen de la discusión sí que se prueba que la Menjíbar espetó a uno de los menores "que si no estaban juntos no eran tan valientes", éste le dio un puñetazo y Francisco H. comenzó a empujarle.

instagram

La situación hizo que Menjíbar decidiera huir y los cuatro acusados fueron detrás de él hasta que lo alcanzaron y de un empujón lo derribaron al suelo donde le propinaron golpes. Aunque la víctima consiguió escapar, se volvió a dar una persecución, de nuevo fue alcanzado e inmovilizado, esta vez los agresores sacaron navajas y "con la intención de acabar" su vida, "le asestaron dos puñaladas", una de ellas en el corazón, que le causó la muerte.

Según la primera sentencia, avalada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano y el Supremo, los agresores se aprovecharon de que Dani Menjíbar no estaba en sus plenas facultades, debido al consumo de "alcohol y cocaína", así como de su "superioridad numérica" y de que "el ataque con las navajas se produjo de manera sorpresiva".