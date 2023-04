Tamara Falcó e Íñigo Onieva han comenzado la cuenta atrás para su boda. Ya no queda nada para tener todo listo para su enlace lo que hace que todos estemos pendientes de todo para tener cada vez más detalles de cómo será la gran boda. Sin embargo, la marquesa de Griñón y el futuro marqués han decidido tomarse un merecido descanso de todos estos preparativos y hacer una escapada necesaria antes de lanzarse a la recta final para el enlace.

Aunque no es la primera vez que desconectan del estrés de los preparativos, la pareja ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para elegir un mágico destino para hacerlo y desconectar por completo: Bali. Una escapada que ha decidido compartir con sus seguidores en sus redes sociales donde han posado en diversos puntos muy conocidos de la capital indonesa. Así han tenido oportunidad de visitar sus montañas volcánicas, sus parajes y sus famosos arrozales.

Según hemos podido comprobar en la galería de fotos que ha publicado Tamara Falcó, la pareja se ha atrevido coger la moto para recorrer todos los rincones de la isla y observar de cerca cada uno de los parajes más atractivos.

Para alojarse, la pareja ha elegido un lujoso hotel en el que tienen para ellos una piscina y un lujoso embalse en el que poder desconectar de todo y mantener un romántico momento juntos. Además, el alojamiento ha pensado en todo y han dejado un gran detalle en la cama de los enamorados escribiendo 'I love you' (te quiero) con pétalos de rosa y dos toallas dobladas en forma de cisne formando una romántica figura.

De esta forma, Tamara e Íñigo han aprovechado para alejarse y disfrutar del que, previsiblemente, será su último viaje de solteros, aunque aún nos quedan tres meses verles pasar por el altar, aunque antes de esto hay otra gran fecha marcada en el calendario: su fiesta de compromiso.