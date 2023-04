Belén Esteban regresa a 'Sálvame' tras unos días de vacaciones en Alcalá (Tenerife) junto a su marido, Miguel Marcos. Lo hace feliz y con las pilas cargadas pero también lesionada. Justo cuando se cumple un año de la caída que sufrió en directo en el programa y por la que se fracturó la tibia y el peroné, la colaboradora televisiva ha sufrido un percance en la misma pierna. Tal y como ella misma ha contado en sus redes: se ha roto un dedo del pie.

"Unos días de descanso en Alcalá ( Tenerife ) no os imagináis lo feliz que soy allí, lo único malo que me ha pasado es que me he roto el cuarto dedo de mi pierna malita pero estoy feliz", escribía junto al post en el que se la ve disfrutando de la piscina, posando con su querido 'Migue' y mostrando las secuelas de su accidente. El pie de Belén, que sigue visiblemente inflamado, con una venda de sus dedos anular y corazón unidos.

Cuando se fracturó la tibia y el peroné, en abril de 2022, Belén lo pasó muy mal e incluso llegó a declarar que en ese momento se le paró la vida. "Fueron los dos peores meses de mi vida", dijo la de Paracuellos, que tuvo que pasar por quirófano donde le pusieron 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros en la pierna. Una lesión de la que todavía no se ha recuperado del todo. Belén reconoció que se hundió y que en ese momento no quiso hablar con nadie, ni comer... y que había estado peor de la cabeza que de la pierna. Sin embargo, en esta ocasión, la colaboradora está más tranquila y afirma estar "feliz" a pesar del percance.

La colaboradora, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, ha recibido mensajes de ánimo y cariño. "Ay Belén que mala pata", "Ánimo que eso se cura rapidísimo. Pobre Belén, mejórate te mereces todo lo bueno", decían algunos de ellos.