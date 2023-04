En los noventa protagonizó uno de los dúos más importantes de nuestra música, 'Ella baila sola'. Aquello es ya una etapa pasada para Marilia, que ha lanzado su tercer disco, 'Bailar conmigo', donde podemos encontrar canciones como 'Te estamos esperando', que habla de esa búsqueda de la libertad. Libertad que ella sigue buscando con las letras de sus canciones, que siguen emocionando al público y son un refugio terapéutico.

Marilia ¿a quién esperas?

Yo creo que es una canción de seguir caminando y encontrarme cosas. Este disco tiene mucho de caminar hacía la libertad. 'Una cueva en el invierno', que es la primera canción que salió de este disco, la escribí cuando estaba leyendo un libro de la prehistoria y tiene esa esencia de búsqueda.

¿Tus canciones son autobiográficas?

Todo lo que escribo tiene que ver conmigo o con gente que me rodea. Siempre tiene que ser algo que haya sentido cercano.

¿Eres consciente de que has sido la terapia de mucha gente con tus canciones?

Para mí es un honor. Solamente el hecho de acompañar con mi música es un honor y un auténtico regalo. Mucha gente se ha refugiado en mis canciones alguna vez y es una alegría. Esas canciones que escribí con veinte años, han crecido muy bien y se siguen escuchando. Por eso mismo, me siento afortunada de haber llegado hasta aquí.

¿Sigues teniendo ese espíritu de que la gente se siga refugiando en tus canciones?

Yo compongo con cariño e intento dar lo mejor de mí, incluso en momentos malos. Hay una canción, 'Casi me rindo', que escribí cuando estaba a punto de mandar todo a freír espárragos y la música me sirvió para navegar esa emoción y ofrecer a la gente que se puede salir. Son canciones que surgen de forma natural y es una emoción que puedan acompañar.

En este nuevo disco hay once canciones, ¿cuántas se han quedado en el cajón?

Muchas. Tenía unas treinta canciones y tuve que hacer una criba.

Marilia: "El mundo de la música ha cambiado muchísimo"

Y con las que sobran, ¿qué haces?

Hay algunas que sigo escuchando, pero no se las doy a otros artistas y no es por celos de que las canten otros.

Es raro siendo compositora.

Alguna vez lo he hecho, pero ahora no es una prioridad.

¿Ha cambiado mucho el mundo de la música?

Muchísimo. Cuando yo lo conocí tuve un recibimiento precioso y unas ventas impresionantes. Pero es verdad que yo en aquella época tuve la capacidad de parar y conectar conmigo para volver. Todo tiene su parte buena y su parte mala. De todas las etapas se puede aprender y mejorar.

¿Fue una decisión o una caída?

Fue una decisión y un aprendizaje. La música es maravillosa y lo que rodea a la música no es tan maravilloso. De la industria hay muchas cosas que se pueden mejorar. Se convierte en un producto, pero en realidad es algo que nace del corazón y se comparte tu alma. Alrededor se pueden encontrar situaciones en las que se trata al músico con unas medidas que no deberían ser así.

¿Contigo han jugado?

No considero que fuese así. Yo he aprendido cosas de todos los caminos. Naturalmente, yo he vivido situaciones en las que no me he sentido protegida. Eso me ha proporcionado una visión de por dónde ir.

Marilia: "Para mí la música es mi libertad"

Con tanto éxito, ¿sientes que te has perdido algo de tu vida? Porque hablas mucho de la libertad y de esa búsqueda.

Las canciones se pueden leer de muchas maneras. Eso es lo bonito de la música. Para mí, la música es mi libertad. Yo sigo siendo la misma persona que escribió' Mujer florero” o 'Cuando los sapos bailen flamenco'.

Canciones que ahora serían criticadas.

Efectivamente, y me ha pasado. Son canciones escritas con mucho humor. Los tiempos han cambiado.

¿Ha sido difícil hacer tu carrera en solitario?

Me he quitado a muchos intermediarios, pero reconozco que es mucho más difícil y me encantaría tenerlo todo. No me arrepiento de nada ni de haber tomado mi camino en solitario. Nos juntamos para hacer una celebración por el 25 aniversario, que ha sido reencontrarnos con nuestro público.

-Se habló mucho de que no os llevabais bien.

Yo ahora prefiero centrarme en lo que estoy viviendo y no prestar atención en algo del pasado. Creo que hicimos un trabajo precioso y ahora estoy contenta con mi presente.

Hablamos del pasado y del presente, ¿piensas en el futuro?

El futuro lo construimos con lo que pensamos y soñamos. Este disco esta pensado para pasar por esas emociones incómodas y hacer las paces. Para crear tu futuro, tienes que valorar tu pasado.

Marilia: "Me cuesta imaginarme en un concurso"

Cuando tenías veinte años, ¿te imaginabas ahora así?

Claro que sí. Soñaba con hacer canciones, estar en un escenario, compartir con los demás y sentir ese punto de unión con la gente. Es lo más bonito que tiene mi trabajo.

¿Qué piensas de programas como 'La Voz' u 'Operación Triunfo'?

No lo juzgo. Las modas van cambiando y es una forma de expresión. Cada uno tiene que cuidarse como pueda y que le vaya bien. Yo, particularmente, me cuesta imaginarme en un concurso, pero no sé si hubiese ido. Pero no tengo veinte años.

La música es tu amor, ¿has encontrado el amor de pareja?

Llevo mucho tiempo soltera, pero es bonito aprender a amar todo. No considero que esté sola.

¿Has sido loca en el amor?

Yo he sido bastante rebelde frente a las 'reglas' establecidas. Ahora, hay una generación que no juzga. Afortunadamente, mi familia ha tenido una mente muy abierta siempre. Es muy importante que tu estabilidad emocional no dependa de una relación sentimental. Lo importante es amarlo todo: la música, la familia, la pintura... El amor es lo más amplio.

¿Y el instinto maternal?

Eso no va conmigo.

