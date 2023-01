Empezamos el año con varias rupturas de parejas: Kylie Jenner y Travis Scott, que ponían fin a su relación por segunda vez; Belén Rueda y su novio Javier Artime; Samantha y Flavio de 'Operación triunfo' o Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa. Muchos superan su ruptura poniendo tierra de por medio, mudándose a otra ciudad, o directamente, bloqueándolo de redes sociales como hizo Tamara Falcó con Íñigo Onieva, pero la nueva forma de superar a tu ex es: dedicarle una canción.

Así ha comenzado Shakira el 2023, dedicándole una canción con múltiples indirectas a su expareja Gerard Piqué, pero no ha sido el único que ha salido en su estribillo. Su nueva pareja Clara Chía también ha salido "sal-picada" en la letra. La cantante colombiana y el exjugador del Barça ponían fin a su relación en junio de 2022,y desde entonces, la artista le ha escrito varias canciones a su ex.

La primera fue 'Te felicito' junto al artista puertorriqueño Rauw Alejandro, con letras como "te felicito que bien actúas" o "por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso" la interprete de 'Waka Waka" comenzaba la Oda a su ex. Más tarde, lanzó su canción con Ozuna 'Monotonía', donde notábamos a una Shakira con sentimientos muy diferentes a su anterior single: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía". Y para concluir (o no, porque no sabemos si sacará más música sobre su exrelación) la última sesión con el productor Bizarrap, con "indirectas" como 'sal-pique', 'clara-mente' o "me dejaste de vecina a la suegra".

Pero Shakira no ha sido la única artista que le ha dedicado letras a su ex, aquí os traemos la lista de artistas que también lo han hecho.