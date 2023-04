Ana Obregón continúa en Miami con su hija, Ana Sandra. La artista y su bebé se encuentran buscando la tranquilidad ante el huracán mediático que se ha generado en España por su llegada, y al que ha respondido. Esperando a su regreso, que ya tiene fecha, Telecinco estrenó el programa documental 'Ana' en el que Susana Uribarri, amiga íntima de la actriz, entró en directo desde Miami, donde se encuentra. Y es que desde el primer momento, Susana ha sido una de las más consultadas sobre el estado de la actriz pues siempre ha sido quien lo ha conocido todo de primera mano.

En estas declaraciones, la manager ha confirmado que el motivo de su viaje a Miami ha sido precisamente visitar a su amiga y que ya conoce a la pequeña Ana Sandra a la que seguro que le ha llevado uno de estos regalos para recién nacidos. Así no ha tenido reparo en hablar de la bebé y de cómo ha visto a Ana Obregón quien se enfrenta a la dura tarea de la maternidad a los 68 años.

Telecinco

"Estoy contenta de ver una niña tan bonita y de ver a una Ana tan feliz. Está espléndida, llena de alegría, de felicidad, maravillosa. Está guapísima, aunque ella diga que tiene ojeras. Yo la veo super guapa con esa cosita tan bonita que tiene en su apartamento. Es una muñeca, mucho mejor que en fotos", ha confesado Uribarri a las preguntas de Santi Acosta desde el plató. Además, asegura haber calado un rasgo del carácter de Ana Sandra: “tiene pinta de ser una niña muy alta, va a ser muy alta y una gran guerrera, como su papi”.

La íntima de Ana Obregón, además, se ha preocupado por el estado en el que se encuentra su amiga. De ella ha confesado que, a pesar de que duermo poco porque se desvive por la bebé, la ha visto muy feliz, subrayando el cambio que notamos en su primer paseo por el exterior del hotel donde se aloja. "Ha sido toda una impresión verla vestida de colores, con este cambio, la he visto guapísima. No para de dar biberones y dormir poco, pero no se le nota por la felicidad que tiene", ha explicado.