Ana Obregón sigue siendo uno de los temas de debate más candentes de toda la sociedad. Hay un gran debate social, sobre todo, a cuenta de la forma en la que ha sido engendrada Anita, la gestación subrogada. Después de haber mantenido un gran silencio durante estos primeros días, tras confirmar que la habían pillado saliendo del hospital, que fue roto para dar detalles de todo en una primera entrevista y para mostrar cómo es la habitación en la que se aloja con la pequeña, Ana Obregón ha estallado finalmente publicando un comunicado en sus redes sociales dirigido a los más críticos. Un texto que acompañada día a día compartiendo todos los mensajes de apoyo que recibe a través también de esta red social. Ella ha dejado claro que ella no es ajena a todo lo que está generando y ha aprovechado para explicar su punto de vista y estallar de las críticas.

gtres

La actriz ha reaccionado y ha terminado estallando contra todas las críticas que está recibiendo. “Estoy totalmente a favor de los vientres de alquiler, dejemos la hipocresía de una vez. La mujer que alquila su vientre no lo hace obligada, es ella quien decide hacerlo haciendo uso de ¿Cómo es eso? Mi cuerpo, yo decido”, ha dejado claro Obregón. “¿Qué pasa que para alquilar su vientre no puede, pero para abortar sí? ¿Quién decide lo qué podemos decidir de nuestro cuerpo? Ya está bien de acribillar a las personas que deciden hacer algo que otro no haría. No soporto tanta hipocresía”.

Un comunicado en el que la bióloga se muestra visiblemente enfadada con todo el revuelo mediático que está generando este caso y entre sus palabras que utiliza están “hipocresía” y “linchamiento”.