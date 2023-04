Lara Dibildos confiesa vivir en una "montaña rusa de emociones" tras la muerte de su madre, Laura Valenzuela, el pasado 17 de marzo. Pero no está sola, cuenta con un gran número de amigos que no la han dejado sola un segundo. Prueba de ello fue la presencia del clan Campos al completo en la entrega de los Premios Naranja & Limón, en el que Lara recogió el premio Mandarina, que la peña periodística Primera Plana otorgó de manera póstuma a la presentadora. "Mi madre ya tenía el premio Naranja y mi padre también y ahora faltaba el Mandarina", explicó emocionada. Desde que falleció su madre, Lara reconoce que su vida es "es una montaña rusa emocional. Hay días que estás ocupado y lo llevas mejor, otros te relajas y es peor. Hay que tener el mente ocupada y hacer muchas cosas".

Lara Dibildos estuvo acompañada por su amigo Pablo del Pozo Gómez. Gtres

De ahí, que el trabajo sea su mejor medicina. "Lo que hago es trabajar porque es una necesidad. Ahora pensando en retomar el teatro, que lo había abandonado completamente para estar día y noche con ella, y me alegro", dijo Lara aguantando las lágrimas.

Gtres

Para la actriz su mayor tesoro son sus amigos. "Mi tesoro son mi gente y ahora lo sé más que nunca", confesó. Y así lo demostraron las hijas y la nieta de María Teresa Campos, que no faltaron a un cita tan especial. En parte también porque Carmen Borrego y Alejandra Rubio también recibieron premio, Naranja y Limón (la cara y la cruz), respectivamente.

Gtres

Carmen Borrego recibe su primer premio a los 56 años

La hija pequeña de María Teresa Campos recibió el premio Naranja por su relación con la prensa y en homenaje a este galardón optó por vestirse de naranja. "La ocasión lo merece. Es el primer premio que me dan y es amable, por lo que para mí significa mucho", afirmó. La colaboradora de 'Sálvame' cree que "todos tenemos una parte de limón y una parte de naranja. Todos tenemos una parte amable, pero también una parte ácida. En estos momentos de mi vida quiero tener una parte amable, quiero intentar ser feliz.

Carmen Borrego junto a su marido, José Carlos Bernal. Gtres

Carmen se emocionó al hablar de su madre, gran ausente en el acto. "Mi madre va mejor, con el cariño de toda su familia. Estamos todos muy unidos en estos momentos. Estamos muy pendiente de ella. Está muy mimada, que es lo que queremos todos, mimarla, que es lo que se merece", dijo de ella.

A Carmen le hace "ilusión" que su sobrina también haya recibido un premio en esta edición, aunque sea el Limón por dificultar la labor periodística durante 2022. "Creo que el Limón de mi sobrina no es malo. Es más ácido, pero también es importante que con 23 años tenga un primer premio. Yo he tenido que llegar a los 56 para que me lo den. Compartirlo con Alejandra me hace ilusión y que todo el mundo vea que somos y seguiremos siendo una familia unida", sentenció.



Alejandra Rubio habla de su relación con su abuela

La hija de Terelu Campos recibió el premio Limón. Está feliz con su premio pero no está muy de acuerdo en los motivos por los que se lo han otorgado. "Un premio nunca está de más. Yo creo que se han equivocado. Me llevo muy bien con todos vosotros. Siempre he tenido esa impresión de que es mutuo el cariño, confesaba Alejandra, que espera algún día recibir el premio 'dulce' de esta peña periodística. Y asegura que su tía Carmen "se merece" su premio.

Gtres

La colaboradora televisiva también habló de su abuela. "Está bien. Es la abuela y hay que ir a visitarla siempre, ya sabéis la relación que tengo con ella" y reveló que no le había dicho nada del premio: "No se lo he dicho a mi abuela, por si acaso, pero a ella le hacen gracia estas cosas".

Entre los galardonados de la noche también estaban Mariló Montero, Premio de Comunicación 'Hugo Ferrer' por su labor periodística; e Jiménez y Carmen Porter que se alzaron con el Premio al estilo de vida 'Mundo Natural'.