Rocío Carrasco vuelve a subirse a la pasarela, pero no la veremos desfilar como en los años noventa. Tras su salida de Mediaset después de que el grupo de comunicación aprobara el nuevo Código Ético, la madre de Rocío Flores ya tiene nuevos proyectos profesionales a la vista, como este trabajo en el que une dos de sus grandes pasiones: la moda y presentar. Rocío Carrasco se sube a la pasarela como maestra de ceremonia del desfile del diseñador cordobés José Perea, al que le une una gran amistad desde que coincidieron en el Mediaset Night Fever.

La Plaza de la Catedral de Hinojosa del Duque (Córdoba) se convertirá en pasarela de excepción este 28 de abril para acoger el desfile con el que el diseñador José Perea, nacido en este municipio, hará una retrospectiva de sus trabajos durante la última década. El evento tendrá como presentadora a Rocío Carrasco, que en su momento probó suerte como modelo, como presentadora y hasta como actriz.

Rocío viajará a Hinojosa junto a la cantante cordobesa Anabel Dueñas, protagonista del musical 'Rocío Jurado. El Musical', que será la artista invitada al desfile, que estará amenizado por la Agrupación Musical de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto de Hinojosa del Duque.

Durante la emisión del programa Mediafest Night Fever, en diciembre de 2022, el diseñador cordobés, muy amigo de Amor Romeira, visitó a Rocío Carrasco y también a Ana María Aldón. Además, Perea sorprendió a la hija de 'La más grande' regalándole un vestido en el que aparecía, estampado, el rostro de su madre. A Rocío le gustó tanto que prometió exponerlo en el Museo Rocío Jurado de Chipiona, pero no sin antes ponérselo ella primero. "Si me está bien, me lo voy a poner yo", dijo Rocío delante de las cámaras fundiéndose en un cariño abrazo con el diseñador.