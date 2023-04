Gtres

Este miércoles 26 de abril es un día muy especial para María del Monte. Hoy es su cumpleaños y encima ha tenido el gran privilegio de poder celebrarlo en la Feria de Abril Este aniversario es muy especial porque es el primero como casada y se le nota en la cara que está en un momento muy feliz. La pandemia le hizo mucho daño al arrebatarle a sus familiares, pero poco a poco está volviendo a sonreír.Este gran día para la cantante no se lo ha querido perder una muy amiga suya. La conocidísima presentadora Toñi Moreno se enfundaba su traje de flamenca para celebrar este gran día con su amiga.



"Salud, salud y salud, lo demás lo buscamos, lo tengo clarinete. Lo demás lo buscamos y más tarde lo encontramos", pedía la cantante como deseo. La artista ha cogido esta Feria de Abril con muchas ganas: "El año pasado no me quise vestir de flamenca, no tenía ánimos y no podía. Los años anteriores todos sabéis que no pude venir y el año pasado pude, pero me costó y tampoco había que forzar la máquina más de la cuenta. Este año ya he dicho vamos para adelante y aquí estamos, pero he cogido el año de más calor, el peor que puede haber en la historia de la feria para vestirme de flamenca, pero me está bien empleado", contaba. ¡Feliz cumpleaños!