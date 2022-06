Su declaración de amor @TVadicto_ El 23 de junio de 2022, María del Monte era la pregonera del Orgullo en Sevilla y confesó que tenía novia desde hacía más de dos décadas. Su pareja es Inmaculada Casal y la periodista decidió subir al escenario para arropar a la cantante tras su confesión. Toñi Moreno ha hablado de las palabras de su amiga.

En el desfile de Dior @inmaculadacasal Instagram María e Inmaculada disfrutaron en Sevilla del desfile de Dior y lo hicieron arropados por amigos. De izq. a derecha Amaro Sánchez de Moya, María, Inmaculada, Isabel Saez de la Fuente, María León y Antonio García.

Su mejor apoyo Gtres Inmaculada siempre ha estado al lado de María, en los buenos y los malos momentos. En la imagen, en el último adiós a Bibiana, madre de la cantante, que falleció en agosto de 2021.

Siempre juntas Gtres María e Inmaculada, en el entierro de Chiquetete en 2018. Su relación, como ha confesado la cantante, comenzó hace más de dos décadas.

Con el rey Felipe VI View this post on Instagram A post shared by Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal) Inmaculada y María han acudido juntas a varias ceremonias importantes como la entrega de las Medallas de las Bellas Artes que se celebró en Málaga en febrero de 2018.

La televisión, su gran pasión View this post on Instagram A post shared by Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal) Inmaculada Casal lleva toda su vida ligada a la pequeña pantalla. Es uno de los rostros más conocidos de Canal Sur donde, en la actualidad, es jefa de sociedad.

Con las chicas de 'Sálvame' View this post on Instagram A post shared by Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal) En diciembre de 2017, la periodista compartió una imagen junto a Gema López, Belén Esteban y Belén Rodríguez en la grabación de un especial Fin de Año.

Una periodista todoterreno View this post on Instagram A post shared by Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal) Inmaculada ha hecho casi de todo en la pequeña pantalla: ha sido redactora, presentadora y productora.

Entrevistas a personajes conocidos View this post on Instagram A post shared by Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal) Inmaculada ha tenido la oportunidad de entrevistar a numerosos rostros conocidos como Paquita Rico a quien hizo su última entrevista antes de morir.

Apoyo a María del Monte View this post on Instagram A post shared by Inmaculada Casal Llamas (@inmaculadacasal) A pesar de que su relación sentimental no era pública, Inmaculada apoyaba a María en sus iniciativas como promocionando sus conciertos en sus redes sociales.

