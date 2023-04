La Semana Santa nos ha dejado estampas de lo más variopintas entre nuestros famosos, y es que muchos no han tenido problema en revelar sus vacaciones en las redes sociales. Uno de los destinos más elegidos ha sido Sevilla, epicentro estos días para los más devotos, y una de las celebrities que no se ha querido perder ningún acontecimiento de la ciudad hispalense ha sido María del Monte. La cantante no se ha despegado de su mujer, Inmaculada Casal, con la que contrajo matrimonio el verano pasado tras más de 20 años de relación, y allí, entre toros y muchos amigos, se dejaron ver de lo más sonrientes y cariñosas. Te contamos todos los detalles de la cita en el vídeo superior.

La intérprete de 'Cántame' y su esposa acudieron a la corrida de toros que el pasado domingo ponía el colofón, desde la Maestranza de Sevilla, a una estupenda Semana Santa en la ciudad. Muy sonrientes, ambas posaron ante los fotógrafos que las esperaban a ellas y a todos los famosos que se dejaron caer por allí, como Nuria González (esposa de Fernándes Tapias) con sus dos hijos; el estilista y colaborador televisivo Josie; María Ángeles Grajal, viuda de Jaime Ostos; el humorista César Cadaval; Tana Rivera y su novio, Manuel Vega, o los cantantes Antonio Romero y Rafael Ruiz, más conocidos como 'Los del Río'.

María del Monte e Inmaculada, por su parte, disfrutaron de una amena tarde de toreo de la mano de una cartel de renombre, con Morante de la Puebla, El Juli y Roca Rey. Ambas apostaron por looks de lo más primaverales: mientras Inmaculada apostaba al clásico dúo blanco y negro, María prefería darle más toque de color a su 'outfit' con una camisa de estampado 'paisley', pantalones beige y chaqueta de piel vuelta en marrón, con mocasines a juego de Louis Vuitton.