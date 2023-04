Telecinco

Este jueves ha sido de lo más emotivo para todo el equipo de 'Sálvame' , y es que el programa celebra 14 años en antena y han querido hacerlo por todo lo alto. Hace casi dos años que Mila Ximénez falleció a causa de un cáncer y este 27 de abril ha sido todo por y para ella. Kiko Hernández Belén Esteban ...y como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez , amigo íntimo de la periodista, la ha recordado como eterna.Aunque el presentador ha confesado que ya ha pasado el duelo, es inevitable no emocionarse al recordar que su amiga ya no está. "Cuando se va una persona muy importante en tu vida hay un periodo de sufrimiento y yo lo intentaba evitar pero cuando se va alguien tienes que llorarlo", comenzaba diciendo el catalán para a continuación contar cómo se siente en la actualidad., contaba un Jorge Javier con lágrimas cayendo por sus mejillas. "Lo que me queda es sentirme afortunado. Es muy difícil encontrarse a alguien en la vida con quien tengas tanta sintonía... yo con Mila he vivido los años más importantes de mi carrera profesional. No se van a volver a repetir".El presentador catalán tiene un gran vacío desde que Mila Ximénez se fue: "Personalmente he vivido muchísimo momentos felices con ella, con Paco formamos un triángulo maravilloso.. Finalmente, Jorge Javier se secaba las lágrimas y daba al público lo que mejor sabe hacer. Mediante un croma, el presentador era capaz de interpretar la canción de 'Si te marchas' junto a su amiga.