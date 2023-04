Patricia Pardo y Christian Gálvez han dado un paso más en su relación. Un año y dos meses después de confirmar su relación, la pareja ha hecho su primer posado oficial. Los presentadores han asistido a la cena solidaria en beneficio de la Fundación Querer, organizada por la periodista Pilar García de la Granja. Pilar es amiga de ambos y también es compañera de Patricia en 'El programa de Ana Rosa' desde hace casi una década, ambos le tienen mucho cariño y de ahí su asistencia al acto y su posado. Dale al play del vídeo que está arriba para verlos y escuchar sus declaraciones.

Un posado que no olvidarán por ser el primero y por tener anécdota. Parecía que estaban tensos pero no era por las fotos sino porque se habían perdido buscando el restaurante donde tuvo lugar la cena y creían que llegaban tarde. "Lo llevamos con total naturalidad", dijo Christian sobre su relación. A lo que Paricia añadió que son una pareja normal. "No somos de salir ni de ir a eventos. Hacemos una vida normal son las niñas en casa", dijo.



La pareja también no habló de cómo va la convivencia y, de momento, no hay roces entre ellos. "La convivencia es como la de cualquier familia normal y corriente, con mis madrugones a las 4 de la mañana, él trabaja por la tarde, las niñas, normal..." explicaba Patricia, que afirmó sentirse "muy afortunada". Christian también reconoció que vive "un momento muy feliz. Estamos bien a nivel profesional haciendo lo que nos gusta y estamos juntos".

Pese a este momento dulce, celebrar una boda no está en sus planes. "Lo más importante es que nos gustamos y eso es suficiente", sentenció Christian Gálvez.

El cariñoso apodo de Christian Gálvez a Patricia Pardo

"Al hilo de lo que acaba de decir Paty eso lo dejamos para la intimidad de casa", añadió el presentador dando por zanjado el tema boda. Lo que sí desveló es cómo llama a la presentadora cariñosamente, al referirse a ella como 'Paty'.

Durante la velada se subastaron estancias en hoteles de lujo, una camiseta del PSG firmada por Sergio Ramos y otros objetos, con el fin de recaudar fondos para los proyectos de la Fundación Querer, como 'el Cole de Celia y Pepe' y otros proyectos de investigación.