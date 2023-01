¿Quieres saber quiénes son los presentadores españoles más guapos? A continuación, repasamos los nombres de los hombres más atractivos de la pequeña pantalla a nivel nacional. Según recoge la Real Academia Española, se entiende por bello a aquello que por la perfección de sus formas, complace a la vista o al oído y también, al espíritu. La belleza es algo subjetivo pero estamos de acuerdo en que el que es guapo es guapo y, si encima es un excelente profesional, apaga y vámonos. Si, en anteriores ocasiones, hemos repasado a los actores más guapos de nuestro país como Maxi Iglesias, Yon González, Mario Casas, o Antonio Banderas y a los los cocineros más atractivos, como Jordi Cruz, David Muñoz, que espera su primer hijo con Cristina Pedroche en 2023, o Jorge Brazalez, ahora le toca el turno de los presentadores más atractivos.



A continuación, repasamos los presentadores españoles más guapos de la televisión. Estos hombres no solo tienen talento para comunicar a través de la pequeña pantalla, también son muy atractivos y hacen que te quedes algún que otro minutos más pegado al televisor. Y es que estos hombres no solo son guapos por dentro sino también por fuera y triunfan en su trabajo en este medio de comunicación. Desde Televisión España, hasta Telecinco, pasando por Antena 3, La Sexta y Telemadrid, hemos 'buceado' en las televisiones nacionales y autonómicas para encontrar a los rostros televisivos más atractivos. En esta lista no puede faltar nombres tan reconocidos como Jorge Fernández, que antes de ser presentador fue Míster; Marc Calderó, que tras su paso por Telecinco triunfa en 'Hablando claro' de TVE o David Cantero, el presentador de Informativos de Telecinco que provoca más de un suspiro. Además, también está en esta lista Jesús Vázquez que, como el buen vino, mejora con el paso de los años; o Jaime Cantizano que, aunque ahora está más centrado en la radio, ha trabajado durante muchos años en este medio.