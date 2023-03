Patricia Pardo no pudo evitar las lágrimas tras escuchar a Ana Rosa Quintana anunciar que se alejaba temporalmente de la televisión. Y no hay día que no se acuerde de ella. En el 17 aniversario del magazine, también se emocionó al recordar a la presentadora. Incluso el día que confirmó su relación con Christian Gálvez, 'la jefa' estuvo presente. "Como dice Ana Rosa, si son rosas florecerán", dijo.