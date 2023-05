Telecinco

Alessandro Lequio ha soltado una sorprendente indirecta en pleno directo. El italiano ha sido punto de mira desde que se conoció la noticia de la maternidad subrogada de Ana Obregón, ya que parece que él sabía todo el proceso desde el principio pero por ciertos comentarios que ha ido soltando en sus intervencionesque ha tomado la actriz. Al principio se habló de una nueva maternidad para la presentadora y más adelante ella confirmó que se trataba de uno de los deseos de su hijo Aless. La pequeña Ana Sandra es nieta de Alessandro Lequio pero parece que él quiere apartarse de todo esto. Tanto es así queLos tertulianos de 'El programa de Ana Rosa' comentaban la inesperada noticia de la nueva paternidad de Robert De Niro, que se ha convertido en padre a los 79 años de su séptimo hijo y Lequio aprovechaba el momento para lanzarle una pulla a Ana Obregón.Aunque este miércoles 10 de mayo el tema en concreto de Ana Obregón no salía, se podía interpretar que la opinión del italiano era para ella. Beatriz Cortázar comenzaba hablando de la doble moral al no criticarse a la estrella de Hollywood, un hombre, y sí la actriz, dando pie a que unos y otros expusieran su opinión. Por ejemplo, Miguel Ángel Nicolás comentaba al respecto de las paternidades tardías:. Incluso consideraba "fuera de lugar" que casos así se den."A partir de determinadas edades hay que pensar un poco en el futuro de esos hijos. No sé qué es peor, si criar a un huérfano, o criar a un dependiente de enfermos. No lo sé., eran las palabras exactas de Lequio. Joaquín Prat, antes de cambiar de tema de actualidad, hacía un comentario que todos podía entender: "Lean ustedes entre líneas".