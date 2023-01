La actriz tuvo en 2007 a su primera hija sola a través de la adopción, Martina, aunque a día de hoy tiene también a Manuela y Lucho, de dos parejas diferentes: "Yo quería ser madre, tenía 33 años y no tenía pareja. No me apetecía compartir ese momento de maternidad que yo deseaba con alguien que no estaba. Entonces decidí empezar los trámites de adopción de Martina. Es la mayor experiencia que he tenido nunca, aunque fue complicado porque fueron dos años de espera en los que tú te reafirmas en tu deseo de ser madre", contó en una entrevista en 'Sábado Deluxe' en abril de 2021. "Los otros dos han ido viniendo conforme he ido teniendo otras parejas, también quería vivir la experiencia del embarazo, y ahí están. Ahí somos, una familia diferente".