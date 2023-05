Enrique Iglesias se encuentra en medio de su gira y había sido uno de los artistas invitados para el Festival Tecate Emblema de México, una cita que se ha visto obligado a cancelar por motivos de salud, y es que los médicos han recomendado al cantante que guarde un reposo absoluto y le han prohibido subirse a un avión debido a que ha sido diagnosticado de neumonía. Un revés que le ha llegado justo días después de su 48 cumpleaños en el que ha recibido la felicitación de su hermana, Tamara Falcó.



"Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México está noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y me han prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma. Les pido mil disculpas y les mando un abrazo", ha explicado el cantante de 48 años en un comunicado en su perfil público.

Michael Tran Getty Images

El mensaje ha recibido una oleada de apoyos por parte de sus seguidores y compañeros de profesión que le han arropado defendiendo que no se preocupara puesto que "puede pasar de un momento a otro a cualquiera". "¡Estaba pensando que necesitas descansar, Rock Star! Tómese un descanso, tome muchos líquidos, algo de glutatión y duerma. Es posible que también necesite algunos antibióticos. ¡Has estado haciendo mucho!", le mandaba otra seguidora.

La empresa organizadora del evento ha respondido rápidamente para detallar que esta baja de última hora no va a afectar al cartel sino que, todos los afectados por esta cancelación podrán elegir entre reembolsar el dinero de la entrada o cambiar el ticket para disfrutar de otro de los artistas que copan el cartel entre los que están Becky G, Belinda, Camilo, Zahara, Danna Paola o Litzy.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Amixes! Les tengo una sorpresa, Danna Paola, Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados y Litzy se suman el día de hoy a mi #TecateEmblema2023 🤩 ¡ESTOY SÚPER EMOCIONADA!💜 pic.twitter.com/kqMMArDsMf — Tecate Emblema (@TecateEmblema) May 13, 2023