Un cantante internacional, un marqués, un ministro y un Nobel. Han sido los cuatro hombres de Isabel Preysler, que actualmente, tras su ruptura con Mario Vargas Llosa, está 'soltera y sin compromiso'. Hablar de la 'Reina de Corazones' es hablar de elegancia, discreción y educación, pero los que la conocen bien la describen sobre todo como una gran madre. ¿Quién es esta mujer que ha conquistado España?

Tenemos que remontarnos al 18 de febrero de 1951, cuando Isabel Preysler Arrastia nace en Filipinas. Por sus venas corre sangre de la nobleza indígena, concretamente de los Kapampangan, y está emparentada con la nobleza europea. Recibió una educación conservadora, pero cuando cumple 17 años, sus padres, Carlos y Betty, deciden que estudie en Madrid, donde se queda en la casa de su tía materna: Tessy y el embajador, Miguel Pérez Rubio. Va a un colegio religioso de señoritas y estudia Secretariado, como hacían las niñas bien de la época.

Aunque tardó en adaptarse, pronto hizo amistad con Carmen Martínez Bordiú, ya que sus tíos y los marqueses de Villaverde eran amigos. Empieza a ir a fiestas de la alta sociedad madrileña, que no estaba acostumbrada a una belleza tan exótica. Tras algún que otro flirteo, conoce a Julio Iglesias en una fiesta organizada por Julio Ayesa.

Isabel Preysler y Julio Iglesias: una boda obligada

Ese joven cantante, que había probado suerte en el fútbol, aún no conocía el éxito. Sólo había ganado el Festival de Benidorm. Entraba la década de los setenta cuando Julio se enamora locamente de la filipina.

Se casó embarazada: En los años setenta era un escándalo que una mujer se casara embarazada. Por eso lo mantuvieron en secreto. El 20 de enero de 1971, Isabel Preysler y Julio Iglesias se casaron en Illescas (Toledo). Nunca una novia había llorado tanto. Agencias

Dicen que a ella le costó enamorarse de él, pero al final la encandiló. Isabel tenía 19 años cuando se queda embarazada y es el doctor Iglesias Puga, padre del cantante, quien les obliga a casarse. ¡No se podía saber que se casaba de penalti! El 29 de enero de 1971, en Illescas (Toledo), se dan el 'Sí, quiero' ante 1.500 invitados.

"Nunca he visto a una novia llorar tanto", recuerda Jaime Peñafiel, testigo de aquella boda. La razón era porque estaba embarazada. Tras ir de luna de miel a Maspalomas (Gran Canarias), Isabel empieza a acompañar a su marido a los conciertos por España y América. Su carrera empezaba a despegar.

¿Niña buscada? Con 19 años se casó embarazada. La pareja decidió ocultar aquel embarazo. Por eso, Isabel viajó a Portugal para dar a luz y decir que se había adelantado. Julio llegó tarde a aquel alumbramiento. Agencias

Como nadie tenía que saber que estaba en estado, la pareja decide que la niña sea prematura a los ojos del mundo. Por eso, da a luz a Chábeli en Portugal, el 3 de septiembre de 1971. Julio llega tarde al parto. "Julio aparecía, se fotografiaba, la dejaba embarazada y se marchaba", cuenta Peñafiel.

Matrimonio condenado. Isabel ejerció el manual de la buena esposa en su matrimonio con Julio Iglesias. Hasta que ya no pudo más porque llegaban a sus oídos numerosos romances del cantante. Su matrimonio estaba condenado al fracaso. Agencias

En 1973 nació Julio José y dos años más tarde Enrique Miguel. Pero el matrimonio se iba diluyendo.

El bautizo. El bautizo de Chábeli se celebró en Madrid. Los padrinos fueron la hermana de la filipina, Victoria Preysler, y el hermano del cantante, Carlos Iglesias. Agencias

Aunque Isabel fue una esposa de manual, el 22 de julio de 1978 decide poner punto y final a su primer matrimonio.

Padre ausente: Parecían una familia unida. Jaime Peñafiel dice: "Julio aparecía, se fotografiaba, la dejaba embarazada y se marchaba". Chábeli, Julio José y Enrique vivieron su infancia con las ausencias de su padre. Agencias

Llegan a sus oídos las supuestas infidelidades de Julio. Y a pesar de que Isabel renunció a recibir cualquier dinero del cantante, a excepción de la casa y la pensión de sus hijos, los dos empiezan una batalla mediática para saber quién acapara más portadas de las revistas.

DIEZ MINUTOS LO CONTÓ. En 1979, DIEZ MINUTOS cuenta en exclusiva que Julio Iglesias e Isabel Preysler consiguen la nulidad eclesiástica de su matrimonio. Se habían separado un año antes e Isabel renuncia a su pensión, sólo exigió la de sus hijos y la casa de Madrid. No quería depender de ningún hombre. Agencias

Décadas más tarde ella reconocería: "Julio y yo somos muy buenos amigos. Nos contamos todo. Es el padre de mis hijos y he vivido con él ocho años".



Isabel Preysler y el marqués de Griñón, “un señor”

Isabel no se encerró en su casa tras el divorcio de Julio y en su vida apareció Carlos Falcó, el Marqués de Griñón. Los dos venían de relaciones rotas. Él aportaba a la relación dos hijos, Manuel y Sandra, fruto de su matrimonio de siete años con Jeaninne Girod.

Marquesa consorte : El 23 de marzo de 1980, Isabel se casa con Carlos Falcó. Se tuvo que amoldar a la vida en el campo, pero el marqués de Griñón también tuvo que aceptar que al casarse con aquella glamurosa filipina se convertía en personaje de las revistas del corazón. Agencias

El 23 de marzo de 1980 se casan y se van a vivir al campo, en una finca de Toledo, donde él ejerce su profesión de ingeniero agrónomo.

DIEZ MINUTOS lo contó. La ex de Julio Iglesias se había casado en secreto con el maques de Griñón. Agencias

Nuestra revista se hizo eco de su boda y protagonizaron una de nuestras portadas más famosas.

Vida en el campo. Cuando Isabel se casa con Carlos Falcó se va a vivir al campo. Al marqués no le cuesta hacerse con los tres hijos de Isabel. Pronto nacerá Tamara. En la foto, el matrimonio junto a su pequeña y Chábeli. Agencias

Aunque a ella no le gusta mucho el campo, accede por estar con el hombre al que ha definido como "un señor".

Hermanos. Los tres hijos mayores de Isabel siempre se han llevado muy bien con sus hermanas Ana y Tamara. En la foto, Enrique y Julio con Tami. Agencias

Los que vivieron de cerca el matrimonio de Isabel con Carlos, dicen que el marqués estaba locamente enamorado de ella. Isabel siempre le ha definido como "un señor de los pies a la cabeza".



El 20 de noviembre de 1981 nació Tamara, pero sólo tres años después sus padres se separan.

El final con Carlos Falcó

Aquel matrimonio también tenía fecha de caducidad. "Una separación siempre es algo triste. A mí, la de mis padres, me ha marcado", dice Tamara.

La niña de la prensa. Tamara se convirtió en la niña preferida de la prensa. Ella misma cuenta que cuando llegaba su cumpleaños, los fotógrafos le hacían un regalo. Y si no, ella se lo recordaba. Agencias

Antes de su separación con Falcó, Isabel sufre uno de los golpes más duros de su vida. Es ella quien en las navidades de 1981 tiene que darle la noticia a su ex marido, Julio: el 29 de diciembre el doctor Iglesias Puga fue secuestrado cuando se dirigía a su consulta de la calle O’Donnell. Los secuestradores se hicieron pasar por periodistas.

Secuestro de Papuchi: El 29 de diciembre de 1981, el doctor Iglesias Puga es secuestrado por ETA. Tras su cautiverio, Julio e Isabel deciden que sus tres hijos se muden a vivir con el cantante a Miami. Todos iban con escolta. Agencias

"No ponga usted resistencia y le irá mejor. Esto es un secuestro", le dijeron sus captores. Lo retuvieron en una casa del pueblo de Trasmoz (Zaragoza). Un pueblo de no más de 200 habitantes, con un solo teléfono y un policía. En sus 20 días de cautiverio estuvo en un cuarto de 9 metros cuadrados, con tres sillas, una cama y un cubo que hacía de urinario. "Me sentí peor que en la Guerra Civil, cuando me tuvieron preso", relató el ginecólogo. ETA pidió por él 2.000 millones de pesetas, que la organización terrorista no consiguió porque el 17 de enero de 1982, el Grupo Especial de Operaciones liberó al médico.



Aquel hecho hizo que Isabel y Julio decidieran que sus hijos se mudasen a vivir junto al cantante a Miami.

Carlos rehizo su vida

Tras romper con Isabel, Carlos rehizo su vida en dos ocasiones. Primero con Fátima de la Cierva, con quien tuvo a Duarte y Aldara. Luego con Esther Doña.

El marqués de Griñón con sus cinco hijos: Xandra, Manuel, Tamara, Duarte y Aldara. Agencias

Y antes de estar con Isabel, estuvo casado con Jeaninne Girod, con quien tuvo a Manuel y Sandra. En la foto, los cinco hijos del marqués. Tamara era su ojito derecho.

El 20 de marzo de 2020, Carlos Falcó, marqués de Griñón, falleció en Madrid a consecuencia del COVID-19.

Isabel Preysler y Miguel Boyer: dos mundos diferentes

Corría el año 1985, el PSOE llevaba en el poder un par de años. Un respetado economista, Miguel Boyer, era Ministro de Economía. Estaba casado con Elena Arnedo, con la que tiene dos hijos, Laura y Miguel, pero enloquece cuando se cruza en su camino Isabel.

Según cuentan los cronistas de la época, el 14 de febrero de 1985 Carlos Falcó llegó a casa y vio un ramo de flores. Le preguntó a la doncella quién lo había enviado, ésta respondió: "Es del señor Boyer".

Cuando sale la noticia del romance, Boyer se ve obligado a dimitir. "Me fui a vivir con él cuando dejó el Gobierno, porque me lo pidió. Era tirarme a la piscina porque éramos dos personas de dos mundos distintos", dijo entonces Preysler.

26 años juntos estuvieron unidos Isabel y Miguel. Un matrimonio al que muchos ponían fecha de caducidad. Isabel aprendió muchísimo del economista, que tenía una gran cultura. Agencias

"Aunque siempre he intentado usar la cabeza, siempre ha podido el corazón”, relataba Isabel. El 2 de enero de 1988 se casan en los juzgados de Pradillo de Madrid, a las ocho de la mañana.



DIEZ MINUTOS LO CONTÓ. Nuestra revista también publicó la boda del ex ministro de Economía e Isabel. Fue el 2 de enero de 1985, en los juzgados de la calle Pradillo de Madrid, a las ocho de la mañana. Pretendían que nadie se enterara. Agencias

La boda fue tan secreta que sus respectivos hijos se enteraron después. Al año siguiente, el 18 de abril de 1989, nació su hija Ana. Con Miguel, Isabel logró estabilidad.

Veranos en Marbella. Isabel reunía en verano a sus hijos en Marbella cuando estaba casada con Miguel. Unas vacaciones idílicas, aunque a los niños les costaba hacer amiguitos porque iban acompañados por medidas de seguridad. Agencias

Marca Preysler

Mientras que Miguel ocupaba sillones en consejos de administración de diferentes empresas, Isabel ha sabido sacar partido a su imagen. Era requerida por firmas como Porcelanosa, Ferrero y la joyería Suarez a las que lleva treinta años prestando su imagen.

La marca Preysler es garantía de éxito. Ella misma cierra sus contratos. Nunca ha tenido representante.

Todo iba bien hasta que en 2012 el economista sufre un ictus.



Tras el ictus. Cuando en 2012 Boyer sufre un ictus, Isabel cambió su vida. Se volcó en su marido. Transformó su casa en una especie de hospital para que a Miguel no le faltara ningún cuidado. Agencias

Es cuando Isabel se vuelca al cien por cien en su marido. Llega a convertir su casa en un hospital para que a Miguel no le falte ningún cuidado.

El adiós a Miguel

Fueron dos años muy duros hasta que el 29 de septiembre de 2014, Miguel Boyer fallece a causa de una embolia pulmonar.

Isabel estuvo arropada por sus hijas para despedir a 'tío Miguel', como le llamaba Tamara. Nunca se quiso meter en la guerra por su herencia, aunque apoyó a su hija, Ana.

Isabel Preysler y Varga Llosa: entra en su vida el Nobel

Isabel estaba hundida por la muerte de Miguel. Pero el destino hizo que en su vida se volviera a cruzar el escritor peruano, Mario Vargas Llosa. Ya se conocían de sus veranos en Marbella, donde Isabel veraneaba con Miguel, y el novelista con su segunda mujer, Patricia, su prima (antes estuvo casado con su tía Julia Uriquidi).

Matrimonios amigos. Mario ya conocía a Isabel. En el verano de 1986 los dos matrimonios compartían veladas en Marbella. El tiempo uniría a Isabel y a Mario. Agencias

No había empezado el verano de 2015 cuando Isabel nos sorprende con su historia de amor con el Nobel.

Mario y Tamara. El Nobel tiene muy buena relación con los cinco hijos de Isabel. En especial con Tamara, que aún vive en la casa familiar, Villa Flores. Agencias

Pronto Vargas Llosa se instala en su casa de Puerta de Hierro, donde el escritor ha congeniado especialmente bien con Tamara.



Nueva vida cultural. Después de morir Boyer, Isabel rehizo su vida con Mario Vargas Llosa. En la foto, en 2016, en los Premios Goya con el Nobel. Agencias

En diciembre de 2022, la relación se rompía. Isabel Preysler anunciaba que ella y el escritor había roto definitivamente. Y, desde entonces, se ha especulado mucho sobre el motivo de la ruptura: que si ella quería casarse y él no, que si era él quién quería casarse con la socialité y ella no; que si Isabel habría conocido a otra persona...

Isabel Preysler: su papel de madre

"Una gran madre" es como definen a Isabel sus amigos. El éxito está marcado en cada uno de sus cinco hijos. ¿Quién será la digna sucesora de Preysler?

Sus herederos. Tamara, Ana y Julio son reclamados por las marcas junto a su madre. Los tres han sabido sacar partido a la marca Preysler. Tamara es su digna sucesora. Agencias

Chábeli Iglesias

Su hija mayor, Chábeli, vive retirada de los focos en Estados Unidos desde 2001 junto a su segundo marido, Christian Altaba, con quién tiene dos hijos, Alejandro y Sofía.

Ama de casa. La hija mayor de Isabel, Chábeli, vive alejada de los focos, en EE UU junto a su familia y es la encargada de organizar las Navidades de los Preysler. Casada con Christian Altaba, tiene dos hijos, Alejandro, de 18 años, y Sofia, de ocho. Agencias

Aunque coqueteó con la fama y se llegó a casar con el arquitecto Ricardo Bofil, el 11 de septiembre de 1993, su matrimonio duró tres años.



Julio José Iglesias

Julio José trabajó como modelo y en 1999 quiso seguir los pasos de su padre en la música.

El divertido. Julio José es el hijo más divertido de Isabel. También se ha dedicado a la música y ha hecho algún concierto con su padre. El 3 de noviembre de 2012, se casó con la modelo, Charisse Verhaert pero en febrero de 2021, el cantante anunció su separación. Agencias

Es el que más se parece físicamente a su madre y todavía no le ha dado ningún nieto.

Enrique Iglesias

Sin duda, el que más éxito ha tenido es Enrique, que en 1995 decide lanzarse al mundo de la música con 'Es una experiencia religiosa'. Se dice que su padre no le apoyó y nunca le ha perdonado que venda tantos discos.

El niño de oro. Enrique Iglesias se ha convertido en un cantante mundialmente conocido. En América a Isabel la conocen como Agencias

Es padre de los mellizos Nicholas y Lucy, y de Mary, fruto de su relación con la tenista Anna Kournikova, con la que lleva compartiendo su vida desde 2002.



Ana Boyer

Ana Boyer Estudió en ICADE y dejó su trabajo en un despacho de abogados, al casarse con el tenista Fernando Verdasco, con el que tiene dos hijos, Miguel y Mateo.

Con su marido. Ana Boyer también ha volado del nido. El 7 de diciembre de 2017 se casó con el tenista Fernando Verdasco, en la isla caribeña de Mustique y tienen dos hijos, Miguel y Mateo. Agencias

Tamara Falcó

Por su parte, Tamara Falcó ha heredado el título de marquesa de Griñón. Es la que más se perfila para heredar también el título materno de Reina de Corazones. Aunque en su mente rondó en algún momento el matrimonio con Dios, su deseo siempre fue encontrar a su media naranja y formar una familia. Entre la lista de sus noviazgos: Alberto Comenge, Bartolome Fierro, Marco Noyer, Tommaso Musini e Ivan Miranda. Pero finalmente ha sido Íñigo Onieva quien ha conquistado a la Marquesa. La pareja rompió 24 horas después de comprometerse al hacerse viral el vídeo de él besando a una mujer que no era Tamara Falcó, pero en diciembre de 2022 se dieron una segunda oportunidad y parece que todo va de maravilla: viaje a Polo Norte, cenas románticas y posible boda para este 2023.

Isabel Preysler es la mujer perfecta: Reina de Corazones. Por eso es reclamada su presencia hasta en las galas en el Palacio Real, con la reina Letizia.