Ana Rosa Quintana tiene nuevos proyectos a la vista. Se ha convertido en una las presentadoras más queridas de la televisión, pero ella no olvida sus orígenes. No lo decimos por el discurso viral que dio al recorger la medalla de honor de Madrid - "Me crié en Usera, un barrio obrero y trabajador, antes de que se convirtiera en Chinatown", dijo- sino por el chat que comparte con otros rostros conocidos que nacieron o se criaron en ese barrio y al que también pertenecer la modelo y colaboradora televisiva Mar Flores, que en sus comienzos era conocida como 'la flor de Usera'. "Tenemos un grupo de compañeros de todos los medios que le llamamos 'plumillas de Usera' y nos reunimos a comer una vez o dos veces al año en Usera y vamos todos y hay de todos los medios, incluso algún dueño de medios", confiesa la presentadora en el vídeo que puedes ver arriba.

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' reconoció que estaba "muy orgullosa" de recibir este galardón porque ella es "madrileña, de padres madrileños, de abuelos madrileños, menos uno, pero que se crio aquí, estudió aquí, vivió aquí. Bisabuelos madrileños...", aunque no sigue tradiciones como vestirse de chulapa.

Este 16 de mayo, Ana Rosa no ha estado en el programa porque, tal y como explicó en la entrega de medallas, esta semana se la va a tomar con tranquilidad porque tiene por delante "mucha plancha. Hay mucho que preparar y hay que centrarse un poco". La presentadora se refería al nuevo programa que conducirá en las tarde de Mediaset y que sustituirá a 'Sálvame'. "Esta semana me pongo con mi equipo a pensar qué vamos a hacer y una vez que tengamos el proyecto, lo presentaremos a la cadena y habrá que llegar a acuerdos. Entonces todo está muy en el aire en este momento. Así que yo, de momento, hasta el verano sigo haciendo mi programa. Luego, en principio, voy a hacer la mesa política y el programa de la tarde pero quedan cuatro meses. Hay mucho", dijo la presentadora.



Sobre su salud, Ana Rosa confesó sentirse "muy bien" y de ahí que esté al pie del cañón más de 4 horas cada día en directo. "Somos así de burros, los seres humanos y cuando nos pasa una crisis de estas, luego se nos olvida y volvemos a meternos en la noria. Hombre, también es lo que me gusta y lo que me apasiona", sentenció en referencia a su trabajo.