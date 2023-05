Ana Rosa Quintana, tras recoger la medalla de Honor de Madrid: "Me crié en Usera, un barrio obrero y trabajado

Ana Rosa Quintana ha vivido este 15 de mayo uno de los días más inolvidables de su vida. La querida presentadora madrileña recibía la Medalla de Honor de la capital. Los madrileños han premiado a Ana Rosa en el Día de San Isidro en el Palacio de Cibeles. Al acto han asistido varias personalidades políticas y los galardonados. Y por supuesto han pronunciado sus discursos y el de Ana Rosa Quintana no ha estado exento de polémica.

"Déjenme que presuma. He nacido en la calle Cadalso. Mi familia materna es de Peñuelas y Lavapiés, de ahí debe venirme un poco la cosa chula. La paterna de la Plaza Mayor y la Plaza de España", ha comenzado explicando Ana Rosa. Hasta ahí, todo normal, aunque que ha hablado de su barrio, haciendo que sus palabras se conviertan en virales.

"Me he criado en Usera, un barrio obrero y trabajador, antes de que se convirtiera en Chinatown". Tras esas primeras palabras, la periodista después ha insistido en que vive y disfruta de la ciudad porque para ella es la capital "de todo el mundo", un lugar "de acogida" que recibe con los brazos abiertos a todo el que viene.

"Madrid es una familia que abre sus puertas a todo el que viene aquí, allá donde se cruzan los caminos", ha dicho la presentadora. "Porque Madrid es la casa de un canario llamado Galdós, de un sevillano llamado Velázquez, un vasco llamado Pío Baroja, un manchego llamado Almodóvar, de un zaragozano llamado Goya, de un granadino llamado Lorca, de un leonés llamado Buñuel, de un jienense llamado Sabina; gente que ha venido aquí a ganarse la vida". "Porque Madrid somos toda España", ha explicado Ana Rosa.

Para finalmente mostrar su alegría y emoción por recibir esta Medalla de Honor: "No puedo estar más contenta y emocionada. Para todos los que trabajamos en medios de comunicación, al final, lo único que queremos es que nos quieran. Que este reconocimiento sea, encima, de mi ciudad, es un orgullo y un motivo de felicidad.".

Su gran despiste

Tras pronunciar su polémico, discurso, no sabemos si por los nervios o por la emoción del momento, Ana Rosa Quintana se olvida su Medalla de Honor y volvía rápidamente a por ella.

Jesus Briones

Juan Muñoz, el gran apoyo de Ana Rosa Quintana

La periodista ha estado acompañada de su marido y gran amor, Juan Muñoz, con el que posaba así de orgullosa ante los fotógrafos.

Jesus Briones