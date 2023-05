El próximo 23 de junio se acabará uno de los programas que nos ha acompañado las tardes durante 14 años. 'Sálvame' está preparado para decir adiós y parece que sus colaboradores también, por lo que se están desvelando sus planes futuros. Este martes 16 de mayo, Montse y Nerea, clarividentes invitadas al programa, desvelaba los nuevos proyectos que tiene Kiko Hernández en mente tras dejar el programa. "Tú no te vas a quedar sin trabajo, te esperan muchas cosas, hay muchos proyectos que te están ofreciendo", comenzaban diciendo las clarividentes al colaborador.



Al madrileño le va divinamente en el teatro y con su programa, "Mejor llama a Kiko". Este espacio, que se emite en la madrugada, es co presentado por Elena De José, periodista y comunicadora que también aparecía en el espacio de Galería del coleccionista, otra "teletienda" de artículos exclusivos. Pues parece que a estos proyectos se le va a añadir otro muy interesante.

Telecinco

Las clarividentes tienen un buen presagio para el colaborador: "Yo creo que es en Televisión Española y ya estás ahí, no sé si has acabado de firmar. Y no solo tienes esa oferta, hay más de una oferta", decía sobre el futuro proyecto de Kiko. El interesado preguntaba si volvería a Telecinco en el futuro: "De momento, no. Va a pasar mucho tiempo. Años". En su perfil de Instagram también colgaba una pista sobre su futuro: "Etapas que se acaban y afortunadamente comienzan otras…vivamos la vida!!"

"¿Le van a llamar para hacer pantalla o para labores administrativas?", preguntaba Jorge Javier Vázquez bastante curioso. "Es pantalla, tiene que ver con el trabajo que él está ejerciendo y que además lo hace muy bien. Tengo que decir que en ese programa vas a triunfar. Es un programa que yo canalizo que es nuevo y vas a triunfar mucho", decía la vidente.