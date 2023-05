Irene Villa vive uno de los mejores momentos de su vida y no nos extraña. La periodista acaba de anunciar su compromiso con el coach David Serrato. Aunque llevan dos años de relación tienen claro que quieren pasar el resto de sus días juntos. Ireno no tenía ni idea lo que le esperaba su viaje a Ibiza.

Como cada año, ella presentaba la gala 'Ibiza Inclusión Fashion Day' y su novio, la soprendía hincando rodilla y pidiéndole matrimonio. Una romántica sorpresa que se producía entre bambalinas mientras sonaba la canción 'Believe in dreams' de Rebeka Brown.

"He salido con el corazón a mil ha sido un momento mágico. Llevamos dos años juntos y hoy por fin me ha pedido matrimonio, no me lo esperaba en absoluto", confesaba la periodista.

Aunque, bueno, luego en su intervención en 'Viva la vida' dejaba caer que hace poco en una fiesta, sus amigas le cantaron a David Serrato, su prometido, la canción de Jennifer López 'El anillo para cuándo'. "Parece que surgió efecto", comentaba entre risas.

"Yo de broma le decía que él iba a ser para siempre, que no pensaba soltarle nunca jamás, pero no me imaginaba en absoluto que fuese a hacerlo ahí". confesaba Irene Villa que se mostraba aún en shock tras la petición de mano de su chico.

Eso sí, se quieren tomar las cosas con calma y ella quiere ser "la princesa prometida" durante un tiempo, hasta que llegue el momento en el que anuncien su boda. Seguro que será una de las bodas de los famosos más románticos y especiales.